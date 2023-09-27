قطر تطلق برنامجاً لتوجيه طلاب الثانويات نحو مهن المستقبل والتخصصات المميزة

الدوحة ـ«القدس العربي»: أطلقت السلطات في قطر برنامجاً واسعاً يهدف لتخصيص مرشدين تربويين في كل مدارس الدولة الثانوية لتوجيه الطلاب نحو مهن المستقبل والتخصصات المميزة مع التركيز على قدراتهم ومهاراتهم.

وتأتي الخطوة ضمن توجه الدولة نحو تعزيز اقتصاد المعرفة، ودعم الطلاب في المراحل الثانوية والإعدادية، وهو مشروع مشترك بين مركز قطر للتطوير المهني ووزارة التعليم والتعليم العالي والسفارة الأمريكية في الدوحة.

وافتتح مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، فعاليات «ملتقى المرشدين المهنيين للعام 2023» بالشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي، والسفارة الأمريكية في الدوحة.

وجمعت الفعالية المنعقدة في ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية) قرابة 250 من المختصين بمجال الإرشاد والتطوير المهني بهدف تعزيز معارفهم واطلاعهم على أحدث التطورات في المجال، وذلك عبر برنامج متكامل وشامل، يتضمن ورش عمل وعروض تقديمية وتجارب عملية تهدف إلى تجهيز المرشدين المهنيين لاستيفاء المتطلبات المتطورة باستمرار في مجال الإرشاد المهني.

وأكد عبد الله المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، على أهمية «ملتقى المرشدين المهنيين 2023»، وتحوله إلى قوة دينامية ومتنامية تجمع الممارسين في مجال الإرشاد والتطوير المهني من مختلف الخلفيات والخبرات المتنوعة. وبات الملتقى جسرًا يربط بين الخبرة والابتكار، ويتعاون فيه المحترفون الأكفاء مع الشبان المبدعين».

وأضاف أن «ملتقى المرشدين المهنيين أصبح عاملاً حاسمًا في بناء العلاقات وتعزيز التوجيه المهني والدفع نحو تطوير ممارسات التوجيه المهني في الدولة نحو التنمية المستدامة لرأس المال البشري».

وشدد السفير الأمريكي في الدوحة تيمي ديفيسن على أهمية هذا النوع من التعاون في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ونقل الخبرات والتجارب.

وأكدت مريم العمادي مديرة إدارة التوجيه التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي القطرية، على أهمية هذا الملتقى واعتبرت أن الهدف منه تعزيز جودة الإرشاد الأكاديمي والمهني في مدارس دولة قطر، ورفع كفاءة المرشدين الأكاديميين، وتهيئة الطلاب للقبول الجامعي، والالتحاق بالمسارات الأكاديمية التي تناسب قدراتهم وميولهم، وتعريفهم بالمهن المستقبلية التي تحتاجها دولة قطر حاضرًا ومستقبلًا.

وتناولت الجلسات التدريبية موضوعات معاصرة ملحة تطرقت إلى الاتجاهات الناشئة مثل التواصل الفعّال مع أولياء الأمور، وتوظيف التكنولوجيا في التوجيه المهني، بالإضافة إلى التدريب على استخدام بوابة القبول الموحد للجامعات والكليات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالتزامن مع فعاليات للتعارف وبناء العلاقات لتشجيع التواصل بين المرشدين المهنيين والجامعات المحلية والمؤسسات الحكومية والمعاهد التعليمية المختلفة في الدولة، والتعرف على متطلبات القبول بالجامعات، ومعلومات عن الخدمة الوطنية، والمنح الدراسية وفرص التدريب والتطوع المتاحة.

ويأتي ملتقى المرشدين المهنيين 2023 ثمرةً للتعاون بين مركز قطر للتطوير المهني، ووزارة التربية والتعليم العالي، والسفارة الأمريكية في الدوحة، وتأكيدًا على الالتزام العميق للشركاء بضمان جودة ورفاه التجربة التعليمية والمهنية للطلبة في دولة قطر.

وتركز السلطات في قطر على قطاع التعليم ضمن توجه الدولة نحو الانتقال لاقتصاد قائم على المعرفة، وتنويع مصادر الدخل.

ويسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.

ويوفر لهم المركز مجموعة من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها.