قطر تطلق مشروع “أرض الأساطير” ليكون من أكبر المدن الترفيهية في الشرق الأوسط

الدوحة- “القدس العربي”: أطلقت قطر مشروعاً جديداً، يتوقع أن يكون من أكبر المدن الترفيهية في الشرق الأوسط، ويعزز من توجه الدولة نحو الريادة في مجال السياحة، استوحيت من رحلات الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة.

ووضع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، حجر الأساس لمشروع “ذا لاند أوف ليجيندز” قطر، المعروفة بأرض الأساطير، إيذاناً ببدء تطوير وجهة فريدة تهدف إلى إحداث تحول جذري في مجالي السياحة والترفيه في المنطقة. ويأتي هذا المشروع ثمرة للشراكة بين شركة اف تي جي للتطوير وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتصبح وجهة الترفيه الأبرز في قلب منطقة سميسمة.

قريبا في قطر 🇶🇦 “أرض الأساطير”، أكبر مدينة ألعاب 🎡 بمشروع سميسمة السياحي على مستوى العالم #مرسال_قطر | #قطر | @qataridiar pic.twitter.com/EJdS45LuQS — مرسال قطر (@Marsalqatar) November 20, 2024

ويعتبر مشروع “ذا لاند أوف ليجيندز” قطر مشروع استثمار أجنبي في القطاع السياحي في دولة قطر، وأول مشروع تطوير رئيسي يتم البدء في أعماله ضمن مشروع سميسمة، الذي يمتد على مساحة 8 ملايين متر مربع، ويتميز بإطلالة خلابة على واجهة بحرية بطول 7 كيلومترات. وسوف تمثل الاستدامة ركيزة أساسية ضمن مشروع سميسمة، حيث يتم توظيف أحدث التقنيات الذكية وحلول البناء المتطورة لتحقيق معايير بيئية عالمية.

قريباً في قطر ..

the land of legends ( أرض الأساطير )

في سميسمة 😍🇶🇦!! pic.twitter.com/a3RMLvHGw2 — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 20, 2024

بالإضافة إلى المدينة الترفيهية، سوف تضم سميسمة 16 منتجعاً، وملعب غولف مكوناً من 18 حفرة، ومرسى لليخوت الفاخرة، وفيلات سكنية فخمة، ومجموعة متنوعة من المطاعم والمتاجر، ما يجعلها وجهة ترفيهية رائدة.

وحضر مراسم حفل وضع حجر الأساس عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية، ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وعدد من الوزراء، والمهندس علي بن محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، والسيد فتاح تامينس رئيس ومؤسس شركة اف تي جي للتطوير وذا لاند أوف ليجيندز في أنطاليا التركية، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات، وخبراء ومسؤولي قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي في دولة قطر.

وسيكون لمشروع “ذا لاند أوف ليجيندز” قطر، الذي يتوقع أن يستقطب مليوني زائر سنوياً، دور في تعزيز المشهد السياحي في قطر، ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ما يتعلق بتنويع موارد الاقتصاد الوطني.

ويقدم المشروع، الذي يمتد على مساحة 650 ألف متر مربع، لزواره تجربة فريدة من نوعها، يأخذهم خلالها عبر رحلة مستوحاة من رحلات الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة، وذلك من خلال استكشاف سبع مناطق يحمل كل منها طابعاً خاصاً، وتتضمن العديد من معالم الجذب الفريدة.

ويمكن استكشاف مشروع “ذا لاند أوف ليجيندز” قطر باعتباره رحلة عصرية تزخر بالتجارب التفاعلية، والمناظر الطبيعية الخلابة، والعناصر الثقافية المدهشة.

وسيكون المشروع المرتقب حافلاً بشتى ألوان البهجة والمتعة التي تلائم جميع التطلعات والأعمار، بما في ذلك فندق “كينغدوم” الملائم للعائلات ومراكز للمؤتمرات والأنشطة الشاطئية، بالإضافة إلى فندق “ميوزيك” الذي سيكون وجهة غنية بالثقافات تحتفي بالموسيقى العالمية وتطورها المستقبلي.

وتكتمل التجربة بوجود 1000 غرفة فندقية موزعة بين الفندقين، وتحتوي على معالم مميزة مثل جبل بارتفاع 80 متراً، ومواكب القوارب التي تمر عبر القنوات المحاطة بالمناظر الخلابة وأجواء المغامرات المائية المفعمة بالإثارة.

وسيكون زوار هذه الوجهة على موعد أيضاً مع أول “مسرح متحرك” في المنطقة، والمجهز بأحدث التقنيات التفاعلية التي تضمن تقديم تجربة سينمائية غامرة ومتكاملة. بالإضافة إلى “المسرح الطائر”، الذي يعتبر بمثابة رحلة حافلة بالمغامرات التي يتم خلالها التحليق فوق عجائب الطبيعة في العالم العربي اليوم، مستلهمة أساطير المنطقة وحكاياتها المحفزة للخيال. كما سيكون بإمكان الزوار الاستمتاع بأجواء الفيلات الفخمة وبمجموعة مختارة من المطاعم الفاخرة، ما يثري تجربة الزوار ويعزز من أجواء البهجة والاكتشاف عبر أرجاء المكان.

وصرح عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية، ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، قائلاً: “يمثل هذا الحدث خطوة هامة نهدف من خلالها إلى تعزيز مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية، وترسيخها كوجهة سياحية رائدة. مشروع ذا لاند أوف ليجيندز يعدّ جزءاً أساسياً من إستراتيجية قطر لتنويع اقتصادها الوطني، ويقدم تجربة استثنائية تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز القطاع السياحي”.

وأكد أن وزارة البلدية تلعب دوراً محورياً في دعم المشروع، من خلال إستراتيجيات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة، ودعم الابتكار، وتوفير بنية تحتية متطورة.

كما أشار إلى التزام الوزارة بالتخطيط الدقيق وضمان تكامل المشروع مع المخطط العام لمنطقة سميسمة، ما يضمن استدامة المشروع ويدعم تطوير مجتمع مستدام وطويل الأمد.

وأضاف: “إن هذا المشروع لا يعزز السياحة فقط، بل يساهم أيضاً في خلق فرص استثمارية جديدة وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويؤسس لمجتمع متكامل يدعم رؤية قطر المستقبلية.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد المهندس علي بن محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، أن هذا الحدث يمثل محطة بارزة في مسيرة تعزيز مكانة قطر السياحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأوضح قائلاً: “إن مشروع سميسمة يجسد رؤية ملهمة تترجم التزامنا بتقديم تجربة ترفيهية عالمية بلمسة قطرية أصيلة. كما يهدف إلى استقطاب الاستثمارات في القطاع السياحي وخلق فرص عمل جديدة، مع الالتزام التام بمعايير التنمية المستدامة التي تُعدّ جزءاً أساسياً من رؤية قطر المستقبلية”.

وأشار إلى أن شركة الديار القطرية تمتلك خبرات واسعة وموارد متقدمة في مجال التطوير العقاري تمتد لأكثر من عقدين، في 20 مدينة مختلفة عبر 4 قارات. وتشمل هذه المشاريع مختلف المجالات العقارية منها الترفيهية والتجارية والسكنية ومتعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى بناء المدن الذكية والبنى التحتية والخدمات المصاحبة لها.

وأضاف المهندس العلي: “إن هذه الخبرات تجعل شراكتنا في تطوير المدينة الترفيهية الأكبر في المنطقة شراكة متينة ورائدة قادرة على تحقيق إنجازات استثنائية”.

من جانبه، عبّر السيد فتاح تامينس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة اف تي جي للتطوير وذا لاند أوف ليجيندز في أنطاليا، عن سعادته بإحضار تجربة “ذا لاند أوف ليجيندز” إلى قطر، مؤكداً أن المشروع يمثل أكثر من مجرد مدينة ترفيهية. وأضاف قائلاً: “يسعدنا أن نقدم تجربة ذا لاند أوف ليجيندز الفريدة إلى قطر، بالتعاون مع شريكنا شركة الديار القطرية، حيث لا يقتصر المشروع على كونه مدينة ترفيهية أو فندقاً، بل هو وجهة مليئة بالبهجة والترفيه. هذا المشروع سيُضفي بعداً جديداً على معالم الجذب السياحي في قطر، ليكون الخيار الأول لقضاء العطلات الممتعة لدى ملايين الزوار في المنطقة”.

وتتمتع شركة الديار القطرية بسجل حافل في مشاريع التطوير العقاري داخل قطر وخارجها، حيث تمتلك 50 مشروعاً استثمارياً قيد التطوير في 20 دولة عبر العالم بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ نحو 35 مليار دولار أميركي.