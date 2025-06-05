قطر تعبر إيران بهدف بتصفيات كأس العالم 2026

الدوحة: حقق منتخب قطر فوزا ثمينا ومستحقا بنتيجة 1 / صفر على ضيفه منتخب إيران، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت في نفس الجولة بالمجموعة عن تعادل الإمارات مع ضيفتها أوزبكستان بدون أهداف، وكوريا الشمالية مع ضيفتها قرغيزستان 2/2.

ويدين منتخب قطر بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه بيدرو ميجيل، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24، فيما لعب منتخب إيران بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 35 عقب طرد لاعبه ميلاد محمدي.

ورفع منتخب قطر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، المؤهل للدور الرابع في التصفيات، في حين توقف رصيد منتخب إيران، الذي حسم تأهله لكأس العالم في وقت سابق، عند 20 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوزبكستان، الذي صعد برفقته للمونديال.

ويحتلّ منتخب الإمارات المركز الثالث ليلعب في الدور الرابع بالتصفيات الآسيوية، برصيد 14 نقطة، بينما يحل منتخب قرغيزستان في المركز الخامس بسبع نقاط، ويقبع منتخب كوريا الشمالية في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

(د ب أ)