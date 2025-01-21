قطر تعبر عن “ثقتها” في إمكانية صمود وقف إطلاق النار في غزة- (فيديو)

الدوحة: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الثلاثاء إنّ قطر “واثقة” في إمكانية صمود وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ الأحد بعد حرب دامية بين إسرائيل وحركة حماس استمرت 15 شهرا.

وقال الأنصاري بالإنكليزية خلال مؤتمر صحافي أسبوعي “نحن واثقون من الاتفاق حين يتعلق الأمر بصيغة الاتفاق وعندما يتعلق الأمر بحقيقة أننا ناقشنا كل القضايا الرئيسية على الطاولة”، محذرا من أن “أي خرق من أي من الجانبين أو قرار سياسي (…) قد يؤدي بكل وضوح إلى انهيار الاتفاق”.

البث المباشر للإحاطة الاعلامية الأسبوعية لمستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري#الخارجية_القطرية https://t.co/VFDVfQAb3j — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 21, 2025

(أ ف ب)