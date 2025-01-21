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قطر تعبر عن “ثقتها” في إمكانية صمود وقف إطلاق النار في غزة- (فيديو)

21 - يناير - 2025

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري

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الدوحة: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الثلاثاء إنّ قطر “واثقة” في إمكانية صمود وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ الأحد بعد حرب دامية بين إسرائيل وحركة حماس استمرت 15 شهرا.

وقال الأنصاري بالإنكليزية خلال مؤتمر صحافي أسبوعي “نحن واثقون من الاتفاق حين يتعلق الأمر بصيغة الاتفاق وعندما يتعلق الأمر بحقيقة أننا ناقشنا كل القضايا الرئيسية على الطاولة”، محذرا من أن “أي خرق من أي من الجانبين أو قرار سياسي (…) قد يؤدي بكل وضوح إلى انهيار الاتفاق”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 21, 2025 الساعة 11:27 ص

    للأسف الشديد ليس هذا موقف ترامب الصهيوني حتى النخاع سمسار البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي الذي يحرض عصابة تل أبيب على العبث بدماء الفلسطينيين، حقيقة مكشوفة ومفضوحة من عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥🐒🔥

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  2. يقول ابوعمر:
    يناير 21, 2025 الساعة 1:08 م

    لاامان ولا ثقة ولاعهداو وعد يرجى من الكيان

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  3. يقول فصل الخطاب:
    يناير 21, 2025 الساعة 1:50 م

    لنا الثقة المطلقة بأحرار قطر وغزة العزة و لكن ليس لدينا الثقة في عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي هو وعصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

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