قطر تعتمد موازنة 2024 بنفقات 55 مليار دولار

الدوحة: اعتمدت قطر، الأربعاء، مشروع موازنة العام المقبل 2024 بإجمالي نفقات تبلغ 55 مليار دولار، وسط توقعات بتراجع المداخيل الناتجة عن هبوط أسعار الطاقة عالميا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير المالية علي بن أحمد الكواري، قوله إن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة 2024، التي أصدرها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت سابق اليوم، يبلغ 202.0 مليار ريال (55.5 مليار دولار).

وتقل الإيرادات المتوقعة بنسبة 11.4 بالمئة مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023.

وعزا وزير المالية انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في 2023.

وقال: “إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 تبلغ بناء على ذلك 159 مليار ريال (43.7 مليار دولار)” انخفاضا بنسبة 14.5 بالمئة مقارنة بالإيرادات المتوقعة في 2023.

في المقابل، ستبلغ الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024 نحو 43 مليار ريال (11.8 مليار دولار) بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 بالمئة مقارنة بـ2023.

وأوضح وزير المالية، أن إجمالي المصروفات “الإنفاق” شهد ارتفاعا بقرابة 1 بالمئة مقارنة بـ2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال (55.2 مليار دولار).

(الأناضول)