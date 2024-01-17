قطر تعلن إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة ضمن اتفاق بين إسرائيل و”حماس”- (صور وفيديو)

الدوحة: أعلنت الخارجية القطرية، الأربعاء، إدخال شحنة من الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، ضمن اتفاق عقد بين إسرائيل وحركة “حماس”.

وقال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان نشره على منصة “إكس”، إنه “تم خلال الساعات الماضية دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، تنفيذا للاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم أمس لفائدة المدنيين في القطاع بمن فيهم المحتجزون (الإسرائيليون)”.

وأضاف أن “قطر تستمر مع شركائها الإقليمين والدوليين في جهود الوساطة على المستويين السياسي والإنساني”.

تم خلال الساعات الماضية دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، تنفيذا للاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم أمس لفائدة المدنيين في القطاع بما فيهم المحتجزين. وتستمر قطر مع شركائها الإقليمين والدوليين في جهود الوساطة على المستويين السياسي والإنساني. https://t.co/NtFQE4Kccw — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 17, 2024

ووصلت مدينة العريش المصرية، الأربعاء، طائرتان تابعتان للقوات المسلحة القطرية، تحملان 61 طنا من المساعدات، مقدمة من قطر وفرنسا لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت صحيفة “ىديعوت أحرونوت” العبرية بدخول 5 شاحنات أدوية، إلى قطاع غزة بعد اجتيازها التفتيش الأمني الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة العبرية أن الشاحنات المحملة بالأدوية دخلت للقطاع تنفيذا لاتفاق إسرائيل و”حماس” بوساطة قطرية.

وكانت قطر أعلنت، الثلاثاء، عن نجاح وساطتها بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس”، يشمل إدخال أدوية ومساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، دون الكشف عن عدد الشاحنات أو حجم المساعدات التي سيتم إدخالها في إطار هذه الصفقة.

(الأناضول)