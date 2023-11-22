قطر تعلن توصّل إسرائيل وحماس لهدنة 4 أيام يتم خلالها تبادل أسرى.. وتل أبيب تنشر قائمة بـ300 معتقل فلسطيني- (تغريدات)

الدوحة – “القدس العربي”:

أكّدت قطر الأربعاء توصّل إسرائيل وحماس لاتّفاق على “هدنة إنسانية” مدّتها أربعة أيام قابلة للتمديد تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من النساء المدنيات والأطفال الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح “عدد” من النساء والأطفال الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنّ الهدنة التي ساهمت في التوسّط فيها فضلاً عن قطر كلّ من مصر والولايات المتّحدة “سيتمّ الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمرّ لأربعة أيام قابلة للتمديد”.

الاحتلال ينشر قائمة بأسماء 300 أسير “قد يطلق سراحهم” ضمن الصفقة

وتابعت “على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق”.

وأوضح البيان أنّ الاتفاق سيتيح كذلك “دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصّص للاحتياجات الإنسانية”.

وثمّن البيان القطري الجهود التي بذلتها القاهرة وواشنطن لدعم جهود الوساطة التي أثمرت عن هذا الاتفاق، مشدّداً على أنّ الدوحة ستواصل “مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين”.

دولة قطر تعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة الدوحة – 22 نوفمبر 2023 دولة قطر تعلن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين اسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الاعلان عن توقيت… — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 22, 2023

وأعرب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن، الأربعاء، عن أمله في أن تفضي الهدنة الإنسانية إلى “محادثات جادة لعملية سلام شامل”.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على أهمية الهدنة و”التأسيس لاتفاق شامل مستدام يوقف آلة الحرب ونزيف الدماء ويفضي إلى محادثات جادة لعملية سلام شامل وعادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية”.

وتوجه وزير الخارجية القطري بالشكر للشركاء الذين ساهموا في التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية وتحديداً مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

نشكر شركاءنا الذين ساهموا في التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، وعلى رأسهم الشقيقة مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ونأمل في أن تؤسس هذه الهدنة لاتفاق شامل ومستدام يوقف آلة الحرب ونزيف الدماء ويفضي إلى محادثات جادة لعملية سلام شامل وعادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) November 22, 2023

وأكد الدكتور محمد الخليفي وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية على أهمية الاتفاق الذي ساهمت فيه الدوحة والقاهرة وواشنطن وأبرز إيجابياته في تصريح نشره على صفحته الرسمية في موقع “إكس”، (تويتر سابقاً).

وقال محمد الخليفي إن دولة قطر كرست جهودها منذ اندلاع الحرب في غزة في مجال الوساطة سعياً لتحقيق هدنة إنسانية تساهم في حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين. وأضاف أن ما أنجزته الدبلوماسية القطرية اليوم خطوة مهمة تهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية وإطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

كرست دولة قطر جهودها منذ اندلاع الحرب في غزة في مجال الوساطة سعياً لتحقيق هدنة إنسانية تساهم في حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين. ما أنجزته الدبلوماسية القطرية اليوم خطوة مهمة تهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية وإطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال. https://t.co/5of3KLDzW0 — د. محمد الخليفي (@Dr_Al_Khulaifi) November 22, 2023

الاحتلال ينشر قائمة بـ300 أسير “قد يطلق سراحهم”

ونشرت إسرائيل اليوم الأربعاء تفاصيل بشأن أسرى فلسطينيين قد يجري إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق، وهو إجراء يبدو أن الهدف منه هو السماح ببحث أي “عوائق قانونية” قد ترِد في اللحظات الأخيرة.

ويبدو أن القائمة التي نشرتها “وزارة العدل” تشمل 300 أسير، أي مثلي العدد الذي يبلغ 150 من النساء والأطفال الذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم مقابل 50 محتجزا في غزة ضمن الاتفاق.

قائمة أسماء الأسرى والأسيرات المزمع الإفراج عنهم في صفقة #تبادل_الأسرى

هذه القائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، لفتح المجال أمام باب الاعتراض في المحكمة العليا الإسرائيلية. في البداية الحديث عن الافراج عن ١٥٠ أسيرا واسيرة مقابل ٥٠ أسيرا إسرائيليا على دفعات، وفي وقت لاحق إذا… pic.twitter.com/hobSHwdh1o — Ahmad Jaradat (@JaradatAhmad1) November 22, 2023

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء بالاتفاق، مضيفا أنه يجب أن يُعيد أيضا المزيد من الأمريكيين.

وقال في بيان “اتفاق اليوم يجب أن يعيد المزيد من الرهائن الأمريكيين إلى الوطن، ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن موسكو ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وسبق أن كشف الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن قطر استهلت جهودها مبكراً للوصول للاتفاق، والآمال كانت عالية وأوشكت الأطراف على التوصل لاتفاق في وقت سابق، لكن التصعيد الإسرائيلي نسف تلك الجهود السابقة. وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية أن حجم الأزمة في غزة يزداد تأزماً ومعاناة المواطنين تتفاقم، وهو ما يدفع قطر لبذل مزيد من الجهود لإنهاء الأزمة.

(وكالات)