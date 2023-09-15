قطر تعلن حسم عملية تحويل الأرصدة الإيرانية من كوريا الجنوبية إلى بنوكها

طهران : أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن حسم وإنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بتحويل أرصدة إيران من كوريا الجنوبية إلى بنوك قطر، خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، استعرضا خلال اتصال هاتفي بينهما يوم الخميس القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد أمير عبداللهيان بموقف قطر البناء لمتابعة الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية وملف الإفراج عن السجناء.

وبالمقابل، أشاد وزير الخارجية القطري بمسار التقدم الحاصل في بعض القضايا المتعلقة بإيران مع الأطراف الأخرى، معلنا حسم كافة الإجراءات المتعلقة بتحويل الأموال الإيرانية إلى البنوك القطرية خلال الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد أخر، أعلن وزيرا خارجية إيران وقطر الاستعداد لتنفيذ الاتفاق الخاص بتبادل السجناء بين ايران والولايات المتحدة في توقيته المحدد، وبوساطة الحكومة القطرية.

وأكد الجانبان على استمرار المشاورات الثنائية فيما يخص القضايا التي تهم البلدين.

(د ب أ)