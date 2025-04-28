قطر تعلن دعمها لجهود خفض التصعيد بين باكستان والهند

الدوحة: أعلنت قطر، مساء الإثنين، دعمها لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين باكستان والهند، وحل القضايا العالقة بين البلدين عبر الحوار والوسائل السلمية.

وشدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، على دعم بلاده الكامل لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين باكستان والهند، وحل القضايا العالقة بين البلدين عبر الحوار والوسائل السلمية، وفق بيان للخارجية القطرية.

وينضمّ الموقف القطري، إلى مواقف عربية من مصر الأحد، والسعودية الجمعة، تطرقت للتهدئة بين البلدين الجارين.

وذكرت الخارجية القطرية، أن “رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اتصالا من وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، حيث تم بحث تطورات الأزمة بين باكستان والهند وسبل حلها عبر الدبلوماسية”.

وجرى خلال الاتصال “استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها”، وفق بيان الخارجية.

وسبق أن أفادت الخارجية المصرية، في بيان الأحد، بأن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين السبت مع نظيريه الهندي سوبرامانيام جايشانكر، والباكستاني محمد إسحاق دار.

وأكد عبد العاطي وفق البيانين “أهمية التهدئة وخفض التصعيد وممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر بما يدعم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا”.

كما بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان الجمعة، مع نظيريه الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، والباكستاني إسحاق دار، مستجدات أوضاع المنطقة، والجهود المبذولة لتهدئة التوترات فيها، بحسب بيانين للخارجية السعودية.

وتصاعد التوتر بين باكستان والهند في 22 أبريل/ نيسان الجاري، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام الواقعة في إقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم “جاؤوا من باكستان”، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند” لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام أباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند “عملا حربيا”، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.

وأعلنت جماعة تدعى “جبهة المقاومة” وهي امتداد لجماعة “لشكر طيبة” (عسكر طيبة)، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم في باهالغام.

(الأناضول)