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قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو- ( تدوينة)

منذ ساعة واحدة

ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية

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الدوحة: قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن قطر ترفض بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن التصريحات الإسرائيلية “تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية”.

وتابع أن “تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن ’التحضّر’ يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق”.

وأكدت قطر مواصلة عملها مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة وضمان تدفق المساعدات والدفع نحو سلام عادل ودائم.

وفي وقت سابق اليوم، هاجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قطر متجاهلا دورها المحوري في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

(وكالات)

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