قطر تعين سفيراً لدى الإمارات لأول مرة منذ الأزمة الخليجية ضمن جهود المصالحة- (تغريدة)

الدوحة- “القدس العربي”: أعلنت قطر تعيين سفير لها لدى الإمارات العربية، وذلك لأول مرة منذ الأزمة الخليجية في 2017، وهذا ضمن مخرجات اتفاق العلا الذي أعاد الدفء لعلاقات دول المنطقة.

وكشفت وكالة الأنباء القطرية نقلاً عن الديوان الأميري، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أصدر القرار الأميري رقم 57 لسنة 2023 بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيراً فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي الخطوة بعد فترة من إعلان الدوحة وأبوظبي فتح سفارتيهما.

سمو الأمير المفدى يصدر القرار الأميري رقم (57) لسنة 2023 بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري سفيراً فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.https://t.co/7DYki3dAn4 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 23, 2023

وسبق أن عمل الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري قبل تعيينه لدى الإمارات، سفيراً لدى النمسا، وقبلها شغل ذات المنصب لدى الصين. ويعد سلطان المنصوري دبلوماسياً، سبق أن انخرط في الحياة العسكرية بعد أن أنهى دراسته من مركز الطيران البريطاني عام 1979، ملتحقاً بالقوات الجوية الأميرية، حتى انتقل عام 2013 للعمل في وزارة الخارجية فتحصل على درجة سفير.

وأعادت قطر والإمارات مؤخراً علاقاتهما الدبلوماسية لمسارها الطبيعي مع افتتاح سفارتيهما ومصالحهما القنصلية في العاصمتين الدوحة وأبوظبي تزامناً.

وكشفت السلطات القطرية في بيان مشترك بالتزامن مع نظيرتها الإماراتية عن عودة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل في يونيو/ حزيران 2023. وذكر بيان لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، أعلنت دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها. وأكد الجانبان، بحسب البيان الرسمي، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وسبق أن كشف الدكتور ماجد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية رداً على سؤال “القدس العربي”، حول مسار علاقات الدوحة وأبوظبي، على ضوء إعلان الدوحة والمنامة عودة المسار الدبلوماسي بينهما، عن تطور العلاقات القطرية الإماراتية وتوجه البلدين نحو فتح السفارات في الفترة المقبلة.

وأكد الأنصاري في إحاطة أسبوعية سابقة لوزارة الخارجية القطرية عن حصول تقدم إيجابي في علاقات بلاده مع الإمارات العربية والتي جاءت استكمالاً لاتفاق العلا للمصالحة الخليجية.

وأضاف الأنصاري لـ”القدس العربي” أن التوافق على فتح قطر والإمارات للسفارات سيكون خلال أسابيع قليلة بعد استكمال إجراءات إدارية وترتيبات بيروقراطية. واستطرد أن التوافق على فتح السفارات بين البلدين حدث في الاجتماع الأخير، مشدداً على أن الأمور تتجه نحو مناقشة كافة المسائل العالقة.

وكانت أزمة خليجية تفجرت في الخامس من يونيو/ حزيران 2017 منذ الإعلان عن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، وقطع دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) علاقاتها مع دولة قطر.

وحدثت انفراجة في العلاقات في 5 يناير/ كانون ثاني 2021، حيث عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي شارك للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017.

وجاء انعقاد القمة، غداة إعلان الكويت توصل السعودية وقطر إلى اتفاق بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى معالجة تداعيات الأزمة الخليجية. ووفق البيانات والتصريحات الرسمية، شملت الـ5 خطوات التوقيع على إعلان المصالحة الخليجية المعروف بـ”بيان العلا”، وفتح الأجواء والمعابر الحدودية، والدعوة للحوار لبحث القضايا “العالقة”، وتشكيل لجنتين معنيتين بالأمر، والتعاون في مكافحة الإرهاب.