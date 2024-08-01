قطر تفتتح معرض «الفكر الأولمبي: قيم وقمم» في باريس

باريس – «القدس العربي»: تم في باريس افتتاح معرض «الفكر الأولمبي: قيم وقمم»، في العاصمة الفرنسية باريس على هامش الأولمبياد الدولية المقامة حاليا.

ويتتبع المعرض الذي يستمر حتى 25 الشهر الجاري، مسيرة 40 عامًا من مشاركة قطر في الألعاب الأولمبية، منذ 1984.

ويضم المعرض ثلاثة أقسام متنوعة، الأول تكريمًا لجهود بيير دي كوبرتان، مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة، ويحتفي المعرض بهبة قطر المتمثلة في أول ترجمة لكتاب كوبارتان «نصوص مختارة» إلى اللغة العربية وللمرة الأولى.

كما يعرض مقتنيات أولمبية شهيرة من مجموعة متحف قطر الأولمبي والرياضي، تشمل قفاز اليد اليسرى الخاص بالملاكم محمد علي، الذي يعود لأولمبياد روما عام 1960، بالإضافة إلى شعلة نادرة تعود لدورة إنسبروك 1964، والتي استخدمت في أول مناسبة لإيقاد الشعلة الأولمبية للألعاب الشتوية في أولمبيا، اليونان مهد الألعاب الأولمبية القديمة.

بينما يسلط القسم الثاني، الضوء على تطور قطر كدولة أولمبية، بدءًا من مشاركتها في دورة لوس أنجليس 1984 وحتى دورة طوكيو 2020.

كما تبرز هذه الفعالية مشاركة قطر المستمرة في كل دورة ألعاب أولمبية وبارالمبية صيفية، مع التركيز على أهم اللحظات التاريخية والتذكارات والميداليات.

ومن بين المعروضات كذلك أول ميدالية حصلت عليها قطر عام 1992، بالإضافة إلى إحدى ذهبيتيها في دورة طوكيو 2020. كما يؤكد القسم على كيفية التعبير عن القيم الأولمبية من التميز والاحترام والصداقة في قطر، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن بين المعروضات، ميدالية محمد سليمان البرونزية التي حاز عليها في سباق 1500م في دورة برشلونة، والتي كانت أول ميدالية يفوز بها بلد خليجي في تاريخ الألعاب الأولمبية. كما تشمل المعروضات ذهبية «الصقر القطري»، معتز برشم، الذي تعادل مع الإيطالي تامبيري في نهائي الوثب العالي بدورة طوكيو 2020 بارتفاع 2.37 متر، دون الحاجة لجولة تنافسية فاصلة.

أما القسم الثالث فيستعرض بزوغ قطر كرائدة للرياضة العالمية وطموحاتها في استضافة الألعاب الأولمبية مستقبلًا. يعكس هذا القسم جهود قطر في تحقيق حلمها الأولمبي من خلال سجلها الحافل بالنجاحات كمضيف للرياضات الدولية.