سياسة | عربي | فلسطين

قطر تقود مباحثات لصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل لتحرير الأسيرات الفلسطينيات 

منذ ساعة واحدة

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الدوحة- غزة: قال مصدر إن وسطاء قطريين أجروا اتصالات عاجلة مع قيادات في حركة حماس، لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين تحتجزهم الحركة في غزة، مقابل إطلاق سراح 36 امرأة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وقال المصدر المطلع على سير المحادثات، إن المفاوضات التي تجريها قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة منذ مساء السبت “تمضي بشكل إيجابي”.

لكن لا توجد علامات على حدوث انفراجة في ظل تعنت من الجانبين.

وقال المصدر إن قطر على اتصال بقياديين من حماس في الدوحة وغزة منذ أن شنت الحركة هجوما من غزة واقتحمت بلدات إسرائيلية وقتلت أكثر من 800 إسرائيلي واحتجزت عشرات الأسرى.

وفق وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل أربعة أسرى إسرائيليين محتجزين لديها، جراء القصف على قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم القسام أبو عبيدة، في تدوينة على حسابه بتلغرام، إن “قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل أربعة من أسرى العدو وارتقاء آسريهم من المجاهدين”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 9, 2023 الساعة 12:46 م

    اللهم انصر المقاومة في فلسطين كل فلسطين من البحر الميت إلى البحر المتوسط واكسر اللهم شوكة المحتل من بني صهيون المدعوم من الأمريكان يا هامان 🇵🇸🤕✌️

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  2. يقول Suleiman:
    أكتوبر 9, 2023 الساعة 1:26 م

    التفاوض على الاسرى بعد انتهاء الحرب بشروط شرفاء الامه العربيه والاسلاميه من أهل فلسطين فقط

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  3. يقول Moubarak Lebatt:
    أكتوبر 9, 2023 الساعة 1:35 م

    قبل التفاوض علي إطلاق سراج المعتقلين الاسرايليين لماذا لا يبدأ التفاوض علي وقف إجرام إسرائيل؟

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