قطر تندد باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا

الدوحة: نددت قطر، اليوم الإثنين، باستيلاء إسرائيل على منطقة عازلة ومواقع على الحدود مع سوريا.

ووصفت وزارة الخارجية القطرية في بيان الإجراء بأنه “تطور خطير”.

بيان | قطر تدين بشدّة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/oDdbj7AiF7 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 9, 2024

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن قوات الجيش توغلت بريا في المنطقة العازلة مع سوريا، مع استمرار تنفيذ هجمات جوية واسعة بقنابل ثقيلة على مواقع في المنطقة بداعي وجود أسلحة لجيش النظام السابق.