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قطر تندد باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا

9 - ديسمبر - 2024

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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الدوحة: نددت قطر، اليوم الإثنين، باستيلاء إسرائيل على منطقة عازلة ومواقع على الحدود مع سوريا.

ووصفت وزارة الخارجية القطرية في بيان الإجراء بأنه “تطور خطير”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن قوات الجيش توغلت بريا في المنطقة العازلة مع سوريا، مع استمرار تنفيذ هجمات جوية واسعة بقنابل ثقيلة على مواقع في المنطقة بداعي وجود أسلحة لجيش النظام السابق.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2024 الساعة 5:31 م

    طبعا عصابة تل أبيب استغلت سقوط الأسد الروسي يا بيلوسي لتستولي على مزيد من الأراضي السورية من الجولان وجبل الشيخ و القنيطرة، وهلم جرا 😓

    رد

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