قطر تندد بالعدوان الإسرائيلي على جنين.. وتكشف عن جهودها للتقارب بين طالبان والولايات المتحدة

الدوحة- “القدس العربي”:

جدّدت قطر إدانتها للعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية، ودعت لحماية المدنيين، محذّرة من اتساع دائرة العنف بسبب تصعيد سلطات الاحتلال، في وقت جددت فيه عزمها على تكثيف الجهود لإحداث تقارب بين حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، التي تقودها طالبان، مع الولايات المتحدة، واعتبرت أن إجراء اللقاء بين الطرفين في الدوحة يعتبر اختراقاً في الملف، الذي قامت فيه قطر بجهود معتبرة.

وجاءت التصريحات على لسان الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية.

وأدانت قطر، بحسب البيان الذي تلاه الأنصاري في اللقاء الإعلامي، بشدة العدوان الاسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية، الذي أدى إلى استشهاد فلسطيني، واقتحام عشرات المستوطنين بالمسجد الأقصى. وحذّرت وزارة الخارجية القطرية من تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي.

الدكتور @majedalansari المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية: أعربت دولة قطر يوم الثلاثاء ١٥ أغسطس، عن قلقها البالغ من التطورات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، وتدعو كافة الأطراف إلى تجنب التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/0KUjLixoMY — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 22, 2023

كما تحدث الأنصاري، وهو مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، عن موقف الدوحة من الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، مشيراً إلى أن قطر عبرت عن قلقها من تلك الأحداث، وأكدت على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وسُئل المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية حول ما إن كانت الدوحة بصدد القيام بدور وساطة في أزمة النيجر، وتحديداً عقب لقاء المسؤولين القطريين، عبدالله ديوب وزير الشؤون الخارجية المالي، وأكد الأنصاري أنه ما من دور مباشر للدوحة في الأزمة، سوى التأكيد على ضرورة تغليب لغة الحوار. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية إنه “حينما يطلب من قطر القيام بأي دور سوف تساهم بجهودها”. واستطرد قائلاً: “حتى الآن لم يطلب منها أي دور، وهي مستعدة للقيام بذلك”.

وعاد الحديث، في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية القطرية، عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير حول تبادل السجناء، والإفراج عن أرصدة طهران المجمدة، والذي ساهمت الدوحة في التوصل إليه. وقال الأنصاري إنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل الاتفاق، وسير عملية تبادل السجناء، حتى تتضح معالم الأمر، وتصل إلى مرحلة التنفيذ.

وحول التطورات في أفغانستان، أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إلى أن الدوحة ما تزال تتابع الوضع، وتبذل جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني، مع السعي لتجاوز تحديات اتفاق الدوحة بين طالبان والولايات المتحدة.

وأكد المسؤول القطري أن الدوحة تؤكد على وجود تواصل مع حكومة تصريف الأعمال، بما يضمن استكمال الاتفاقات.

وأضاف الأنصاري أن الدوحة مستمرة في استقبال اللقاءات المتعلقة بأفغانستان، وكان أهمها اللقاء المباشر بين ممثلي حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية.