قطر تهزم إيران وتتأهل لنهائي كأس أمم آسيا- (صور)

الدوحة: فاز منتخب قطر على إيران بنتيجة 2/3 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الثمامة ليتأهل لنهائي النسخة 18 من كأس أمم آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر .

وتأهل منتخب قطر حامل اللقب لمواجهة الأردن يوم السبت المقبل على ملعب لوسيل، بينما انتهى مشوار إيران في المونديال الآسيوي لعدم وجود مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وستكون مواجهة قطر مع الأردن ثالث نهائي عربي خالص بعد مواجهة السعودية والإمارات في نهائي نسخة، 1996 والعراق مع السعودية في نهائي نسخة 2007.

في ملعب الثمامة، تقدم منتخب إيران بهدف مبكر سجله سردار أزمون بعد مرور أربع دقائق فقط.

ولكن منتخب قطر رد بهدفين احرزهما جاسم جابر وأكرم عفيف في الدقيقتين 17 و43، لينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة 1/2.

وفي الشوط الثاني ، أدرك المنتخب الإيراني التعادل بهدف لقائده علي رضا جهانبخش في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

ولكن المعز علي هداف النسخة الماضية من كأس آسيا 2019 رجح كفة العنابي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وأكمل المنتخب الإيراني اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه شجاعي خليل زادة في الدقيقة 94 ،علما بأن اللقاء امتد لأكثر من ربع ساعة في الوقت بدل الضائع.

(د ب أ)