قطر: تواصل القصف يعقد تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة- (تغريدات)

القاهرة: قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت إن استمرار القصف على قطاع غزة يعقد جهودها الرامية للتوسط في إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضافت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صرح خلال اجتماع بالعاصمة الأردنية عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن “تواصل القصف يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقد تأمين إطلاق سراح” الرهائن.

كما شدد “على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية” إلى غزة.

وجددت الوزارة التأكيد أن توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة “يعتبر تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة”.

كما حذرت من أن “تواطؤ المجتمع الدولي، تارة بالصمت وتارة أخرى بالانتقائية إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، يزيد حالة الاحتقان ويوسع دائرة العنف”، وفق ما أوردته وكالة “قنا” القطرية.

وكان عضو لجنة الاستخبارات الأمريكية، والتز بريس، قال في مقابلة تلفزيونية: “نحن بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة للغاية إلى داعمي حماس، سواء كانوا تركيا أو قطر أو غيرهم.. مفادها أنه إذا تم لمس شعرة واحدة من رأس أمريكي، فسيشعرون جميعا بالتداعيات، وليس فقط قيادة حماس نفسها”.

.@RepWaltzPress to @HarrisFaulkner:

“We need to be sending a very clear message to Hamas’ backers, whether that’s Turkey or Qatar or others…that if the hair on an American’s head is touched, they will all feel the ramifications, not just Hamas leadership themselves.” pic.twitter.com/ykOC1mPIHc

— House Intelligence Committee (@HouseIntel) November 2, 2023