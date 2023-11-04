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قطر: تواصل القصف يعقد تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة- (تغريدات)

4 - نوفمبر - 2023

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القاهرة: قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت إن استمرار القصف على قطاع غزة يعقد جهودها الرامية للتوسط في إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضافت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صرح خلال اجتماع بالعاصمة الأردنية عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن “تواصل القصف يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقد تأمين إطلاق سراح” الرهائن.

كما شدد “على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية” إلى غزة.

وجددت الوزارة التأكيد أن توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة “يعتبر تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة”.

كما حذرت من أن “تواطؤ المجتمع الدولي، تارة بالصمت وتارة أخرى بالانتقائية إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، يزيد حالة الاحتقان ويوسع دائرة العنف”، وفق ما أوردته وكالة “قنا” القطرية.

وكان عضو لجنة الاستخبارات الأمريكية، والتز بريس، قال في مقابلة تلفزيونية: “نحن بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة للغاية إلى داعمي حماس، سواء كانوا تركيا أو قطر أو غيرهم.. مفادها أنه إذا تم لمس شعرة واحدة من رأس أمريكي، فسيشعرون جميعا بالتداعيات، وليس فقط قيادة حماس نفسها”.

وردت السفارة القطرية في واشنطن بتدوينة، قائلة: “نستغرب قيام لجنة الاستخبارات الأمريكية بالترويج لمعلومات مضللة عبر حسابها الرسمي، علما أن المكتب السياسي لحماس في قطر تم افتتاحه بناء على طلب أمريكي لإنشاء خطوط اتصال غير مباشرة مع حماس”.

وتابعت السفارة مؤكدة أن هذه التصريحات “لا تؤدي إلى نتائج عكسية لجهود قطر في المفاوضات الجارية فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا مباشرا لحليف الولايات المتحدة. إن نشر هذه الروايات الكاذبة يخلق عقبات أمام جهود الوساطة البناءة”.

(وكالات)

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  1. يقول العيد / الجزائر:
    نوفمبر 4, 2023 الساعة 3:12 م

    اذا كانت سلامة و اطلاق سراح الاسرى اولى و الح من حياة مائات الالاف من الغزاويين فليذهب سلامكم الى الجحيم.

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  2. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    نوفمبر 4, 2023 الساعة 4:07 م

    يبدو أن المفاجأة كانت كبيرة للأمريكان أيضًا!

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  3. يقول نورالدين:
    نوفمبر 4, 2023 الساعة 4:56 م

    عندما يكون المواطن أمريكي وغربي كل العرب يتكالبون لمساعدته لكن عندما يكون الدم العربي المسلم ينزف الكل يدخل جحره .حسابنا معكم أمام الله عز وجل أيها الخونة المجرمين

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  4. يقول سوري في حب فلسطين:
    نوفمبر 4, 2023 الساعة 10:23 م

    علي قطر والمسؤولين في قطر إن بيستخدموا نفوذهم خبرتهم مع الامريكيين والفلسطينيين

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