قطر توقع مع «بوينغ» صفقة لشراء طائرات بـ200 مليار دولار

الدوحة/نيودلهي – رويترز: وقعت «الخطوط الجوية القطرية» أمس الأربعاء اتفاقا لشراء طائرات من شركة بوينج الأميركية خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقطر.

وعُقدت الصفقة خلال المحطة الثانية من جولة ترامب في منطقة الخليج بعد أن أبرم سلسلة صفقات مع السعودية الأول.

وقال ترامب إن كيلي أورتبرغ، رئيس «بوينغ» التنفيذي، أخبره في حفل التوقيع أن هذه «أكبر طلبية طائرات في تاريخ بوينغ، هذا جيد».

وأضاف ترامب «تزيد قيمتها على 200 مليار دولار مقابل 160 طائرة، هذا رائع. فهذا رقم قياسي، إذن، يا كيلي، تهانينا لشركة بوينغ. أرسلوا هذه الطائرات إلى هناك، أرسلوها إلى هناك».

ولم يتضح بعد طرازات طائرات «بوينغ» التي ستشملها الصفقة، وما إذا كانت طلبات قطر مؤكدة أم أنها خيارات شراء، إذ يتطلب التأكيد دفعة مالية مقدماً وعدداً من الالتزامات التعاقدية.

ولم تَعُد «بوينغ» تصدر جداول أسعار، ولكن بناء على أحدث قيمة منشورة لطائرتها الأغلى «777إكس» ستبلغ قيمة صفقة شراء 160 طائرة طويلة المدى حوالي 70 مليار دولار. ويقول محللو طيران إن شركات الطيران عادة ما تحصل على خصومات كبيرة على الصفقات الكبرى.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من «بوينغ». ولم ترد «الخطوط الجوية القطرية» حتى الآن على طلب للتوضيح أو التعليق.

على صعيد آخر قال مصدران لرويترز إن الملياردير الهندي موكيش أمباني سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة إذ تتطلع شركته «ريلايَنس إندستريز» إلى تعزيز العلاقات مع السلطات في البلدين.

ويستثمر صندوق الثروة السيادي القطري «جهاز قطر للاستثمار» في أعمال «ريلايَنس» منذ سنوات. ولدى أمباني، وهو أغنى رجل في آسيا، الكثير من الشراكات مع شركات أميركية عملاقة في مجال التكنولوجيا مثل «غوغل» و»ميتا».

وذكر المصدران أن رجل أعمال هندي آخر يقيم في لندن ومقرب من الإدارتين الأميركية والقطرية سيحضر أيضاً حفل عشاء مع أمير قطر وترامب وأمباني، دون أن يحددا هويته.

ولم تتضح تفاصيل أخرى عن جدول أعمال أمباني. ولم ترد «ريلايَنس» حتى الآن على استفسارات رويترز.

وزار أمير قطر في فبراير/شباط الهند، حيث التزمت بلاده باستثمار 10 مليارات دولار في قطاعات مختلفة.