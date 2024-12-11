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قطر تُعلن إعادة فتح سفارتها في سوريا “قريبا”

11 - ديسمبر - 2024

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الدوحة: أعلنت قطر الأربعاء إعادة فتح سفارتها في سوريا “قريبا”، في أعقاب سقوط حكم الرئيس بشار الأسد بعد هجوم خاطف شنته فصائل معارضة تقودها “هيئة تحرير الشام”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان رسمي، إن “دولة قطر ستعيد افتتاح سفارتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة قريبا بعد إكمال الترتيبات اللازمة”، معتبرا أن “هذه الخطوة تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

 (أ ف ب)

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