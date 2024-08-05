قطر تُعَوِّل على العدد الكبير من مدنها الترفيهية كوجهة رئيسية للسياحة الداخلية والخارجية

الدوحة – د ب أ: شهدت قطر خلال السنوات الماضية إقامة مجموعة كبيرة من مدن الترفيه والألعاب المتنوعة التي أصبحت وجهة رئيسية لحركة السياحة الداخلية والخارجية.

ومن بين الوجهات الترفيهية البارزة في هذا المجال جزيرة المها التي تمتد على مساحة شاسعة تحوي مطاعم عالمية فاخرة ومدينة ألعاب حديثة هي « لوسيل ونتر وُندَرلاند» التي تضم أكثر من 50 لعبة ومَعلماً ومرفقاً ترفيهياً.

كما تضم منتزهاً ترفيهياً تبلغ مساحته 100 ألف متر مربع، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين «استثمار القابضة» و»قطر للسياحة» و»الديار».

وإلى جانب جزيرة المها توجد حديقة الألعاب المائية «مِريال» في جزيرة قطيفان الشمالية. وتمتد الحديقة على مساحة تتجاوز مساحتها 24 ألف متر مربع وتضم 45 لعبة مائية و52 منزلقاً. وحمامات سباحة وأنهارا جارية ومسارات أنابيب ومناطق لعب تفاعلية للأطفال من جميع الأعمار.

وهناك أيضاً «دوحة كويست»، وهي أكبر مدينة ترفيهية داخلية في قطر، استوحت ألعابها وتصاميمها من مفهوم الزمن، إذ تنقسم المدينة الترفيهية إلى ثلاثة أبعاد زمنية تمثل الماضي، والحاضر والمستقبل.

وتعد «كويست» جزءاً من واحة الدوحة، التي تقع في مشيرب قلب المدينة النابض، وتضم فندق بانيان ومتجر الأزياء الفرنسي المرموق «برنتان»، إلى جانب صالات سينما ومركز للعبة البولينغ.

وفي مجمع «دوحة فيستيفال» الذي يمتد على مساحة 17000 متر مربع متنزه «سنو ديونز» الثلجي ومساحته 9500 متر مربع..

إضافة إلى ذلك هناك على أطراف الدوحة «متنزه شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية، هو واحد من أكبر المنتزهات الترفيهية في الشرق الأوسط ويضم 18 منطقة جذب و56 لعبة ومنزلقة.