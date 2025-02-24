قطر تُقَيِّم 8 شركات رأس مال مُخاطِر لإضافتها إلى «صندوق الصناديق»

الدوحة – رويترز: قال مسؤول الصناديق في «جهاز قطر للاستثمار» أمس الإثنين إن صندوق الثروة السيادي في قطر يعكف على تقييم ثماني شركات لرأس المال المُخاطِر لأضافتها إلى برنامج «صندوق الصناديق» الذي استثمر بالفعل نحو 500 مليون دولار في ست شركات من هذا النوع.

وقال محسن بيرزادا، رئيس الصناديق في الجهاز لرويترز على هامش «قمة الويب قطر»، وهي نسخة الشرق الأوسط من أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في العالم، إن البرنامج سيستثمر بالكامل تقريباً قيمته البالغة مليار دولار إذا تسنى اختيار الشركات الثماني الإضافية.

وأضاف «في مرحلة ما، سيكون هناك حديث عن توسع محتمل».

ويمثل برنامج رأس المال المُخاطِر أقل من 0.2 في المئة من حيازات «جهاز قطر للاستثمار»، والتي تقدر بنحو 526 مليار دولار.

يستهدف البرنامج سد الفجوة في تمويل رأس المال المُخاطِر من الفئات «إيه) و»بي» و»سي» في قطر في محاولة لجذب الأموال إلى الدولة الخليجية وبناء بيئة أقوى لريادة الأعمال في البلاد.

ولم يذكر «جهاز قطر للاستثمار» الصناديق الإضافية قيد الدراسة.

وقال بيرزادا «جهاز قطر للاستثمار هو مستثمر مالي بالتأكيد، وبالتالي ما زلنا نتوقع عائداً من هذه الاستثمارات. إنها ليست مؤسسة خيرية».

تسعى قطر، وهي من كبار منتجي الغاز، منذ سنوات إلى تنويع اقتصادها المحلي وتتنافس مع السعودية والإمارات لجذب الشركات المالية لتأسيس أعمالها في الدوحة.

وتلقى «جهاز قطر للاستثمار» طلبات من نحو 120 شركة للانضمام إلى البرنامج منذ الكشف عنه في نسخة 2024 من «قمة الويب قطر». واختار حتى الآن شركات «بي كابيتال» و»ديرفيلد» و»راسمال فنتشر» و»يوتوبيا» و»بيلدرز في.سي» و»هيومَن كابيتال».

وستفتح هذه الشركات مكاتب أو مقار إقليمية في قطر، وهو ما قال بيرزادا إنه ليس شرطاً ولكنه شيء مشجع للغاية.

وأضاف «من خلال وجود أشخاص مقيمين في الدوحة، فإنك تجلب فعلياً إلى البلاد هذا النظام البيئي وتأثير الشبكة الذي يتمتع به هؤلاء الأفراد».

أنشأت «يوتوبيا»، إحدى شركات البرنامج، صندوقاً جديداً لرأس المال المُخاطِر الذي يركز على الشرق الأوسط والذي يسمى «إيه-تيبيكال» في قطر.

وقالت ألينا تروهينا الشريك الإداري في «يوتوبيا» إن الصندوق يتوقع توظيف ما بين 15 و18 موظفاً في الدوحة.