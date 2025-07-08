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قطر: مفاوضات الدوحة تبحث إطارا أوليا لاتفاق وقف حرب غزة

منذ ساعة واحدة

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الدوحة: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الثلاثاء، إن المفاوضات الجارية في الدوحة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيال وقف لإطلاق النار في غزة “ستحتاج إلى وقت”.

وقال المتحدث إن المفاوضات غير المباشرة التي تستضيفها العاصمة الدوحة، تبحث “إطارا أوليا” لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط “انخراط إيجابي” من وفدي حركة حماس وإسرائيل.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحافي بالدوحة “لا أعتقد أن بإمكاني تحديد إطار زمني في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إن الأمر سيستغرق وقتا”، وذلك مع دخول المحادثات يومها الثالث.

وتابع: مباحثات الدوحة تبحث “إطارا تفاوضيا” قبل بدء المرحلة النهائية لوقف الحرب، مشيرا إلى أن جهود الوسطاء تنصب على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة.

وقال الأنصاري: “الوفدان موجودان ويتم تيسير الحديث مع كل وفد على حدة”.

وأشار إلى أنه “يتم حاليا النقاش بشأن إطار تفاوضي أولي قبل بدء المرحلة النهائية”.

كما جدد التأكيد على أن “ما يجري الحديث عنه هو ورقة إطار عامة، والمحادثات المفصلة لم تبدأ بعد”.

وأشار المسؤول القطري إلى “سعي الوسطاء لجسر الهوّة للإطار التفاوضي ولإيجاد بيئة مناسبة”.

وأكد أن “جهود الوسطاء تنصبّ على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة”، ردا على سؤال بشأن وجود ضمانات لوقف تام للحرب.

(وكالات)

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