قطر: قصف إسرائيل مقر لجنتنا بغزة “لن يثنينا” عن تقديم المساعدات- (تغريدة)

الدوحة: أعلنت الدوحة أن القصف الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على مقر “اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة”، لن يثنيها عن تقديم المساعدات للقطاع.

جاء ذلك في بيان تلته المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الإنسانية في قطاع غزة، والذي نشر على موقع الخارجية القطرية.

وشدد البيان على أن “هذه الجريمة تشكّل تعديا سافرا على القانون الدولي، وامتدادا لنهج استهداف العمل الإنساني، الذي يمثّله مقر اللجنة”.

وأضاف أن “قطر أكدت أن القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لن يثنيها عن تقديم المساعدات لغزة”.

وعُقد الاجتماع بطلب من قطر ومجموعتي جامعة الدول العربية، ودول التعاون الإسلامي، في نيويورك، وفق ما ذكر البيان.

قطر تؤكد أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة لن يثنيها عن تقديم المساعدات للقطاع 🔗 لقرائة المزيد: https://t.co/POwsGWDNaa#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/wfc5NI4IDQ — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 18, 2023

(الأناضول)