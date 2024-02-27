قطر تؤكد دفع جهودها للتوصل لحل الأزمة في غزة قبل رمضان وتتفاءل بالتوصل لتسوية- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

قال المتحدث بلسان وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد اتفاق بين حماس وإسرائيل حول القضايا الرئيسية لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الأنصاري أنه لا يوجد انفراجة يمكن الإعلان عنها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار، قائلا إن قطر “تضغط بقوة” من أجل الموافقة على الاتفاق الذي طرح في باريس بين حماس وإسرائيل.

وأشار إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يتراجع وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل أوضح، موضحا أن قطر لا يمكنها التعليق على تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إمكانية اتفاق إسرائيل وحركة حماس الأسبوع المقبل على وقف إطلاق النار. المتحدث باسم الخارجية القطرية: متفائلون في ظل استمرار الحديث بين الأطراف ولكن لا تطور خاصا يمكن الإعلان عنه، وهناك العديد من التطورات التي جرت في إطار جهود الوساطة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/sVz6AoUMwn — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 27, 2024