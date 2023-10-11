قطر للطاقة تزود فرنسا بحوالي 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز المسال

الدوحة: وقعت شركتان تابعتان لكل من قطر للطاقة وتوتال إنرجيز اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى فرنسا.

وقالت قطر للطاقة، في بيان صحافي الأربعاء، إنه بموجب الاتفاقيتين، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال فوس كافاوو للغاز الطبيعي المسال في جنوب فرنسا اعتباراً من عام 2026 ولمدة 27 عاماً.

ووفق البيان، “سيتم تزويد كميات الغاز الطبيعي المسال من قبل الشركتين المشتركتين بين شركة قطر للطاقة وتوتال إنيرجيز واللتين تمتلكان حصصاً في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي”.

يذكر أن شركة توتال إنرجيز شريكة في توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بحصة تبلغ 6.25% في مشروع حقل الشمال الشرقي وبحصة تبلغ 9.375% في مشروع حقل الشمال الجنوبي.

(د ب أ)