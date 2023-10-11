اقتصاد | طاقة

قطر للطاقة تزود فرنسا بحوالي 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز المسال

منذ 54 دقيقة

حجم الخط
0

الدوحة: وقعت شركتان تابعتان لكل من قطر للطاقة وتوتال إنرجيز اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى فرنسا.

وقالت قطر للطاقة، في بيان صحافي الأربعاء، إنه بموجب الاتفاقيتين، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال فوس كافاوو للغاز الطبيعي المسال في جنوب فرنسا اعتباراً من عام 2026 ولمدة 27 عاماً.

ووفق البيان، “سيتم تزويد كميات الغاز الطبيعي المسال من قبل الشركتين المشتركتين بين شركة قطر للطاقة وتوتال إنيرجيز واللتين تمتلكان حصصاً في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي”.

يذكر أن شركة توتال إنرجيز شريكة في توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بحصة تبلغ 6.25% في مشروع حقل الشمال الشرقي وبحصة تبلغ 9.375% في مشروع حقل الشمال الجنوبي.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بيانات: أرباح قطر للطاقة تقفز 58% إلى 42.47 مليار دولار في 2022
18 - يوليو - 2023
ألمانيا في مرحلة متقدمة من المحادثات مع عمان بشأن إمدادات غاز مسال
9 - فبراير - 2023
شتاينماير: الرئيس المكسيكي عرض التعاون في توريد الغاز المسال
21 - سبتمبر - 2022
موريتانيا والسنغال تنضمان العام المقبل للدول المنتجة للغاز المسال
18 - يونيو - 2022

اشترك في قائمتنا البريدية