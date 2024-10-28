«قطر للطاقة» تستحوذ على 50% من مشروع «توتال» الفرنسية للطاقة الشمسية في العراق

دبي – رويترز: قالت شركة «قطر للطاقة»، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المُسال في العالم، أمس الإثنين إنها وافقت على شراء حصة 50 في المئة من مشروع «توتال إنِرجيز» للطاقة الشمسية في العراق والذي تصل طاقته الإنتاجية القصوى إلى 1.25 غياغاوات.

وأضافت «قطر للطاقة» في بيان أن الشركة الفرنسية العملاقة للطاقة ستحتفظ بحصة 50 في المئة المتبقية في المشروع الذي يعد جزءاً من مبادرة «مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق» البالغة قيمته 27 مليار دولار، دون الكشف عن حجم الصفقة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في العراق بأساليب منها الحفاظ على الغاز المُصاحب في ثلاثة حقول نفطية بدلاً من حرقه بهدف استخدامه في تزويد محطات توليد الطاقة، مما يساعد في خفض فاتورة الواردات العراقية. كما تتضمن المبادرة مشروعات للطاقة المتجددة.

ويستورد العراق حالياً ما بين ثلث و40 في المئة من احتياجاته من الكهرباء والغاز من إيران، لكنه لا يزال يعاني من انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي، وخصوصاً في شهور الصيف الحارة عندما يرتفع الطلب على الطاقة للتبريد.

وقالت «قطر للطاقة» إن مشروع الطاقة الشمسية، الذي سيتم تطويره على مراحل ليدخل حيز التشغيل بين عامي 2025 و2027 «سيكون قادراً عند اكتماله على توفير ما يصل إلى 1.25 غيغاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية»، مشيرة إلى المشروع سيتضمن استخدام «مليوني لوحة شمسية ثنائية الوجه وعالية الكفاءة».

وأضافت الشركة أن المشروع «سيكون بإمكانه تزويد الكهرباء لحوالي 350 ألف منزل في منطقة البصرة».

وانضمت «قطر للطاقة» العام الماضي إلى تحالف لتنفيذ مبادرة «مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق» بتملكها لحصة تبلغ 25 في المئة، إلى جانب شركة توتال إنرجيز 45 في المئة، وشركة نفط البصرة 30 في المئة».