قطر للطاقة تعتزم تعزيز إنتاج اليوريا السنوي لأكثر من المثلين

الدوحة: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي في مؤتمر صحافي الأحد أن الشركة المملوكة للدولة ستعزز إنتاجها من اليوريا إلى أكثر من 12.4 مليون طن سنويا من ستة ملايين طن حاليا، دون تحديد إطار زمني.

وقال الكعبي إن إنشاء أربعة خطوط إنتاج جديدة لليوريا، أحد المكونات الرئيسية في الأسمدة، من شأنه أن يعزز الإنتاج بنسبة 106 بالمئة. وأضاف أن أول الخطوط سيبدأ العمل قبل عام 2030.

وأردف الكعبي الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة “عندما ننظر إلى سوق اليوريا في المستقبل، ومع نمو أعداد البشر حاليا التي سترتفع بما بين 1.5 مليار إلى ملياري شخص في السنوات العشرين إلى الثلاثين المقبلة، فإن الحاجة لليوريا في إنتاج الغذاء ستزداد بشكل كبير”.

وأشار أيضا إلى أن العمل في مشروع توسيع إنتاج الغاز من حقل الشمال يسير وفق الجدول الزمني.

وهذا التوسع الهائل من شأنه تعزيز إجمالي إنتاج قطر للطاقة من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 بالمئة مقارنة مع المستويات الحالية. ويعد حقل الشمال جزءا من أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وتتشاركه قطر مع إيران التي تطلق عليه اسم حقل بارس الجنوبي.

وأعلن الكعبي أيضا بناء محطة ثالثة جديدة للطاقة الشمسية في منطقة دخان شرق قطر بهدف زيادة إجمالي إنتاج الدولة من الطاقة الشمسية لأكثر من المثلين لتصل إلى 4000 ميغاوات بحلول عام 2030.

(رويترز)