قطر للطاقة توسع رقعة نشاطها في مجال الاستكشاف والتنقيب في مصر

القاهرة: وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة شيفرون استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23 بالمئة في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية (إتش4) في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

ووفقا لبيان نشرته قطر للطاقة الاثنين، ستحتفظ الشركة المشغلة شيفرون بحصة 40 بالمئة بينما ستمتلك وودسايد حصة تبلغ 27 بالمئة، وشركة ثروة للبترول الحكومية المصرية حصة تبلغ عشرة بالمئة.

ونقل البيان عن سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة قوله “تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا تجاه قطاع النفط والغاز في جمهورية مصر العربية، كما تعزز علاقتنا مع شريكنا الاستراتيجي شيفرون”.

وأضاف “نتطلع إلى بدء أعمال حفر أول بئر استكشافية في هذه المنطقة، وإلى نتائج ناجحة وواعدة. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات المصرية، وشركاءنا شيفرون، ووودسايد، وثروة للبترول على دعمهم وتعاونهم”.

وتقع منطقة شمال الضبعة البحرية (إتش4) على بعد حوالي عشرة كيلومترات قبالة السواحل المصرية على البحر المتوسط في أعماق مياه تتراوح بين مئة وثلاثة آلاف متر.

(رويترز)