قطر للطاقة توقع اتفاقية بيع المكثفات لمجموعة اينوك الإماراتية

الدوحة: أعلنت مجموعة قطر للطاقة (حكومية)، توقيع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد المكثفات لصالح مجموعة اينوك الإماراتية، لمدة 10 أعوام مقبلة.

وذكرت المجموعة في بيان صحافي، الإثنين، أن توقيع الاتفاقية تم بين قطر للطاقة، بالنيابة عن شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة، وشركة أينوك للإمداد والتجارة المحدودة، التابعة لمجموعة أينوك.

وبموجب الاتفاقية، التي تبلغ مدتها 10 أعوام، سيتم تزويد أينوك بما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات اعتباراً من يوليو/ تموز الجاري.

ونقل البيان عن سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، قوله: “سعدنا بتوقيع الاتفاقية طويلة الأمد لبيع المكثفات، وهو ما سيعزز من علاقة قطر للطاقة مع شركة بترول الإمارات الوطنية التي تعود إلى عام 2008”.

وأضاف بحسب البيان: “نحن نتطلع إلى البناء على علاقة العمل التاريخية هذه، وعلى الثقة في صادرات دولة قطر من المكثفات، التي تساهم في تعزيز النمو والتنمية التي يطمح إليها شركاؤنا”.

بدوره، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أينوك: “يسعدنا توقيع شراكة طويلة الأمد مع قطر للطاقة، والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين”.

وتسمح شروط الاتفاقية للأطراف، بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، حيث من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من قطر، بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي.

(الأناضول)