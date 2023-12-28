قطر للطاقة توقع اتفاقية بيع نفط مع “شل” لمدة 5 سنوات

الدوحة: أعلنت قطر للطاقة، الخميس، توقيع اتفاقية مدتها خمسة أعوام لبيع النفط الخام، لشركة “شل” الدولية للتجارة الشرقية، في سنغافورة.

وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد 18 مليون برميل سنوياً من نفط قطر البري ونفط قطر البحري، لشركة شل اعتباراً من يناير 2024، بحسب بيان صادر عن الشركة القطرية.

ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد الكعبي، قوله، إن الاتفاقية هي “الأولى التي توقعها الشركة لتوريد النفط الخام مدتها خمسة أعوام”.

وذكر الكعبي أن الاتفاقية ستعزز العلاقة الوثيقة بين قطر للطاقة وشركة شل، “والتي لا تعد مشترياً موثوقاً للنفط فحسب، ولكنها أيضاً عميل رئيس لقطر للطاقة وشريك جدير بالثقة”.

و”قطر للطاقة” هي شركة قطرية تأسست عام 1974 لكي تكون مسؤولة عن صناعة وإنتاج النفط والغاز والاستثمار فيه داخل وخارج قطر.

(الأناضول)