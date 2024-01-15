قطر للطاقة توقف شحنات الغاز الطبيعي المسال في البحر الأحمر بانتظار الحصول على مشورة أمنية

الدوحة: قال مصدر مطلع الاثنين إن شركة قطر للطاقة، إحدى أكبر مُصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توقفت عن إرسال ناقلات عبر البحر الأحمر رغم استمرار الإنتاج.

وأدى التصعيد في المنطقة إلى عرقلة ما لا يقل عن أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال مطلع الأسبوع بعد أن شنت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات جوية وبحرية على جماعة الحوثي ردا على هجمات الجماعة على سفن في البحر الأحمر.

ووفقا لبيانات تتبع السفن من إل.إس.إي.جي، تم تحميل ناقلات الغارية والحويلة والنعمان في رأس لفان في قطر وكان من المفترض أن تتجه إلى قناة السويس لكنها توقفت قبالة ساحل عمان في 14 يناير كانون الثاني. وتوقفت الركيات يوم 13 يناير كانون الثاني في طريقها بالبحر الأحمر.

وقال مصدر مطلع على الأمر “إنها فترة توقف للحصول على المشورة الأمنية. إذا ظل المرور (عبر) البحر الأحمر غير آمن فسنمر عبر رأس الرجاء الصالح”.

وقال المصدر “الأمر لا يتعلق بوقف الإنتاج”.

ولم يرد مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر أو شركة قطر للطاقة على طلبات للتعليق.

كما لم يرد ملاك ومشغلو الناقلات الأربع ومن بينهم تيكاي شيبينج جلاسجو وبروناف لإدارة السفن وناقلات القطرية وشركة ستاسكو وهي ذراع التجارة والشحن لشركة شل على الفور على طلبات التعليق.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، شحنت قطر ثاني أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم أكثر من 75 مليون طن من الوقود في عام 2023. وذهب 14 مليون طن منها إلى مشترين في أوروبا و56.4 مليون طن إلى آسيا.

وفي حين غيرت العديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال مسارها منذ الشهر الماضي، واصلت أخرى الإبحار بمحاذاة اليمن عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وانخفض سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 10.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة، مدعوما بمستويات تخزين جيدة في كل من أوروبا وشمال شرق آسيا.

وارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة يوم الجمعة عقب الضربات لكنها استقرت اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لأي اضطرابات في إمدادات النفط أو الغاز في الشرق الأوسط.

(رويترز)