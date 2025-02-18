قطر متفائلة بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

الدوحة ـ «القدس العربي»: أبدت قطر تفاؤلها بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مع تأكيدها مشاركتها والعرب رفض أي خطة لتهجير الشعب الفلسطيني أو التوافق على تسوية دون احترام حقوقه. وأكد الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، وجود أجواء إيجابية لانطلاق مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، أن الدوحة وجميع الأشقاء يرفضون أي تهجير أو تسوية دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

وشدد على أنه ما من خيار آخر غير المفاوضات لإنهاء الحرب، وأن الجهد التفاوضي ما زال جارياً.

ترفض أي تهجير أو تسوية دون حقوق الفلسطينيين

وقال إن الدوحة تعمل ليل نهار لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية. وتحدث عن وجود اتصالات مستمرة للوصول لتفاهمات لأهم قضايا المنطقة، وتحديداً بالنسبة لغزة واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأضاف أن هناك زخمًا إيجابيا بشأن تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وحول موضوع إدخال المساعدات، أشار الأنصاري إلى وجود الكثير من المساعدات التي تنتظر الترخيص لدخولها إلى قطاع غزة.

واستطرد قائلاً: «هناك آلية وضعت لاستقبال الشكاوى بشأن دخول المساعدات إلى غزة لحل أي إشكالات».

وكشف أن الدوحة في مجموعة العمل العربية بشأن غزة والاتصالات مستمرة. وقال: «وصلنا إلى اتفاق الأسبوع الماضي بشأن دخول المساعدات والتنفيذ بيد الأطراف». كما كشف الأنصاري: «سمعنا تصريحات إيجابية من جانب إسرائيل ونتمنى أن تصب في مصلحة المرحلة الثانية.

وفي شأن مستقبل إدارة غزة، قال «التساؤلات بشأن من سيمثل الفلسطينيين بشكل رسمي هي شأن فلسطيني».

وردا على سؤال بشأن الهدف المعلن لإسرائيل بالقضاء على «حماس» قال «من وجهة نظرنا، هذه قضية فلسطينية تتعلق بما يحدث بعد هذا النزاع» .

وأضاف «أنه شأن فلسطيني يتعلق بمن يمثل الفلسطينيين بصفة رسمية وكذلك الجماعات والأحزاب السياسية» .