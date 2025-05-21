قطر: مشروع توسعة حقل الشمال للغاز سيبدأ الإنتاج في منتصف العام المقبل

الدوحة – أ ف ب: أعلنت شركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة أن أولى صادرات الغاز الطبيعي المُسال من مشروع توسعة حقل الشمال، أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، ستنطلق في منتصف 2026.

وأكّد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لـ»قطر للطاقة»، سعد بن شريده الكعبي، ذلك قائلاً «سيبدأ مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر الإنتاج منتصف 2026».

وكانت قطر قد أعلنت العام الماضي أن زيادة الإنتاج من مشروع حقل الشمال سيرفع إنتاجها الإجمالي من الغاز الطبيعي المُسال إلى 142 مليون طن سنوياً قبل العام 2030.

وسيتبع مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وهي المرحلة الأولى من التوسعة، توسعات أخرى لحقل الشمال الجنوبي وحقل الشمال الغربي، ومن المقرر اكتمالها بحلول نهاية العقد.

وتعمل قطر على مشروع توسيع حقل الشمال الذي يمتدّ تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية ويضمّ حوالي 10 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات «قطر للطاقة».

وتُعد قطر من بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي المُسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا.

وكانت الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، لسنوات السوق الرئيسية للغاز القطري، لكن طلب الدول الأوروبية ارتفع بشكل كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا والشكوك حول إمدادات الغاز الروسي.

وفي السنوات الأخيرة، أبرمت قطر صفقات أخرى طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المُسال مع شركة «توتال» الفرنسية و«شل» و»بترونت» الهندية، و«إيني» الإيطالية وغيرها، وكثير منها لمدة 27 عاماً.