قطر: نتنياهو يطيل أمد الحرب واتهاماته «خاوية»

لندن – «القدس العربي»: جدّدت قطر دعوتها إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وحماية المدنيين. ووجهت في الوقت نفسه انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتهمته بالمماطلة وإطالة أمد الحرب.

فقد أكّد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال استقباله في الدوحة أمس أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «دعم دولة قطر لجهود الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الهادفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة».

وشدد المسؤول القطري «على موقف دولة قطر الداعي إلى توفير الحماية للمدنيين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق للمحاصرين في القطاع».

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية القطري ماجد الأنصاري في منشور أمس الإثنين عبر منصة «إكس»، إن «التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي التي يطالب فيها قطر بالضغط على «حماس» للإفراج عن الرهائن ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب لأسباب باتت مكشوفة للجميع».

وأكّد أن رئيس الوزراء الاسرائيلي يعرف جيدا «أن قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن، والدليل على ذلك يتمثل في الهدنة الإنسانية التي حررت 109 من الرهائن، وأثبتت أن التفاوض والتوصل إلى اتفاق هو الحل الوحيد لإعادة الرهائن وإنهاء التصعيد وضمان أمن المنطقة».

ورفض «الاتهامات الخاوية التي ساقها رئيس الوزراء الاسرائيلي حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة»، وقال إن نتنياهو صوّر هذه الجهود «وكأنها تمويل لحركة حماس والتي كانت، كما هو معلوم له، تتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية».

وأكد «مضي قطر في جهود الوساطة وعدم الالتفات للمهاترات والتصريحات التي لا يمكن أن نفهمها إلا في سياق الهروب من الأزمات السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي».

وأضاف الأنصاري متحدثا عن نتنياهو «نطالبه بالتركيز على مسار المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المستمرة باستمرار الحرب عوضاً عن إصدار مثل هذه التصريحات كلما تناسب ذلك مع أجندته السياسية الضيقة».