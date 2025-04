قطر: نعمل على تمديد الهدنة في غزة ولا تأكيد حول وضع المحتجزين الأمريكيين- (فيديو)

الدوحة: قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، لشبكة “سي إن إن” اليوم الأربعاء، إن بلاده “تأمل” أن يكون هناك إعلان عن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس بنهاية اليوم الأربعاء.

وأضاف الأنصاري “نأمل أن نتمكن في غضون ساعتين من إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من (المحتجزين). ولكننا سنكون قادرين أيضًا على الإعلان عن تمديد”.

وتابع المسؤول: “نعمل على تمديد يكون مضمونًا بنفس القواعد” المتبعة في الأيام السابقة للهدنة.

وذكر الأنصاري إن المفاوضات تتجه نحو إطلاق سراح الرجال “المدنيين”، لكنه لم يؤكد ما إذا كان من المقرر إطلاق سراح أي محتجزين أمريكيين في الجولة الأخيرة من عمليات الإفراج.

وتابع المسؤول القطري: “مفاوضاتنا المتعلقة بالنساء والأطفال تحتل مكانة بارزة في المناقشات، لكن من الواضح أننا نتجه نحو إطلاق سراح الرجال المدنيين”.

وتجري أيضا مناقشات أطول بشأن إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى، إلى جانب احتمال التوسط في “هدنة أطول” يمكن أن “تؤدي إلى وقف إطلاق النار”، بحسب الأنصاري.

ورفض الأنصاري التأكيد لسي إن إن ما إذا كان هناك أي رهائن أمريكيين على القائمة التي سيتم إطلاق سراحها، الأربعاء، مجيبا: “لا أستطيع التعليق على ذلك الآن من أجل سلامة الرهائن ومن أجل نجاح عملية التبادل اليوم”.

