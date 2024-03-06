قطر والولايات المتحدة تعلنان تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي

الدوحة: أعلنت قطر والولايات المتحدة، الأربعاء، تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين البلدين في تسعينات القرن الماضي.

جاء ذلك في بيان صدر عن حكومتي البلدين في ختام الحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي السادس، الذي استضافته واشنطن، الثلاثاء، ونشرت نصه وزارة الخارجية القطرية.

وذكر البيان، أن الحوار تمخض عنه “العديد من الإنجازات الجديدة، ويشمل ذلك تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية”.

ولم يوضح البيان طبيعة التعديلات، لكنه قال إن “الحكومتين عززتا تعاونهما وشراكتهما الأمنية الوثيقة بشكل أكبر بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي الحالية، وأكدتا مجددًا التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتطوير الشراكة الدفاعية المستمرة بين البلدين”.

في هذا السياق، شدد الجانبان على “الأهمية الاستراتيجية لقاعدة العديد الجوية في قطر بالنسبة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، كما ناقشا التحديثات المستقبلية للقاعدة بغرض رفع كفاءتها واستدامتها”.

كذلك، ناقش الجانبان، بحسب البيان ذاته، “آخر ما تم التوصل إليه في مجال التعاون العسكري، وتحديدًا في ما يتعلق بالمبيعات العسكرية الأجنبية والعقيدة العسكرية وتطوير الاستخبارات”.

وبخصوص الشراكة في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن وإنفاذ القانون، ذكر البيان أن قطر والولايات المتحدة “سلطتا الضوء على شراكتهما الأمنية الثنائية القوية، وأعربتا عن رغبتهما في بناء مزيد من التعاون والقدرات في مجال الطيران وأمن الحدود، وتبادل المعلومات، ومكافحة التطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب”.

وأعربت الولايات المتحدة، وفق البيان، عن “تقديرها للتنسيق القوي المستمر لمكافحة الإرهاب بين البلدين”.

وأضاف البيان أنه “من أجل تعميق التعاون الثنائي في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، التزم كل من وزارة الداخلية القطرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بتوقيع مذكرة تعاون جديدة بشأن تبادل البيانات البيومترية”.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ناقش البلدان “مجالات تبادل التجارة والاستثمار، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الابتكار، والمعادن المهمة، والتكنولوجيا، وأمن المعلومات والاتصالات، والطاقة النظيفة”.

وحسب البيان، ترأس الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي السادس كل من ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجاء الحوار هذا العام، في ظل جهود وساطة تبذلها الدولتان للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى، على خلفية الحرب الدائرة في القطاع الفلسطيني منذ 5 أشهر.

وحول ذلك، أعرب الوزير بلينكن، وفق البيان الختامي للحوار، عن “تقديره العميق للقيادة القطرية المستمرة في المنطقة”، بما في ذلك جهود الوساطة المهمة لتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح الأسرى.

وأضاف البيان أن المسؤولين القطريين والأمريكيين “ناقشوا التحديات في أفغانستان والعمل الجماعي الاستثنائي بين البلدين بشأن استضافة قطر المؤقتة لآلاف الأفراد المؤهلين من أفغانستان وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة”.

وذكر البيان في هذا الصدد أن “الاتفاقية الجديدة بين قطر والولايات المتحدة بشأن الاستضافة المؤقتة للأفراد المعرضين للخطر بسبب الوضع في أفغانستان، والتي تم الإعلان عنها خلال هذا الحوار، تعمل بالفعل على تعزيز قدرة الولايات المتحدة على معالجة عمليات إعادة توطين الأفغان عبر قطر”، دون تقديم تفاصيل بشأن هذه الاتفاقية.

وبشأن الأزمة السودانية، أعرب البلدان عن “مخاوفهما المشتركة” بشأن “تدهور الحالة الإنسانية واستمرار القتال” في هذا البلد العربي.

وعلى الصعيد اليمني، أكد الجانبان “التزامهما بتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في اليمن عن طريق التفاوض”.

وأعربا عن “إدانتهما للهجمات غير المشروعة والمزعزعة للاستقرار على النقل البحري التجاري في البحر الأحمر”.

وفيما يخص الشأن اللبناني، شدد الجانبان على “ضرورة الضغط على قادة البلاد لإنهاء مسألة الفراغ الرئاسي وتنفيذ إصلاحات اقتصادية”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عُقدت في الدوحة الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي.

وآنذاك، قال وزير الخارجية القطري، إن الجانبين بحثا تطورات الملف النووي الإيراني وقضايا العراق وليبيا وأفغانستان وفلسطين.

وشدد على أن الحوار الاستراتيجي السنوي بين قطر والولايات المتحدة “منصة مهمة في العلاقات بين البلدين”.

(الأناضول)