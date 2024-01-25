قطر «وسيط إشكالي» ولا «مقترح جديا» من «حماس» لنتنياهو!

في تسجيل مسرّب عن لقاء بنيامين نتنياهو مع ذوي رهائن أسرتهم حركة «حماس» طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي هؤلاء بالضغط على قطر لأنها، حسب وصفه، «وسيط إشكالي» كما وجّه طلباتهم نحو «حماس» لتلبيتها قائلا إنها «لم تقدم مقترحا جديا» لإطلاق سراح المحتجزين لديها.

بهذا الكلام، تحوّل «فهلوة» نتنياهو مسؤولية إطلاق الأسرى الإسرائيليين عن عاتقه إلى قطر، التي يطلب من أهالي الأسرى الضغط عليها، وإلى «حماس» التي عليها أن تقدم «مقترحات جدية».

يُفهم من التصريح الأول أن قطر ترفض التجاوب مع طلبات إسرائيل وأنها تحاول الحفاظ على مصالح الفلسطينيين، وتنقل مطالب المقاومة كما هي إلى المجتمع الدولي، وأنها لا تحاول الضغط على «حماس» بأمور ترفضها سياسيا، أما التصريح الثاني فيعني أن حركة المقاومة الإسلامية ترفض التنازل عن حقوق شعبها، وهي تفضل الحرب حتى نهاية المطاف على تقبل الأسقف المنخفضة لـ«حلول» وصفقات وخدع الإسرائيليين وحلفائهم الأمريكيين والأوروبيين.

إضافة إلى إرادة التلاعب بالجمهور وحرف اتجاه الضغط إلى مكان آخر، فإن في كلام نتنياهو تحريضا للمجتمع الدولي على الدوحة، وهو أمر مفهوم، وقد أبان عن مضمونه أكثر من مرة بين ساسة وصحافيين إسرائيليين.

تتلبّس إسرائيلَ، وشعبها، وقادتها، كيفما يتطلّب الظرف، حالتان شديدتا التناقض: الأولى حالة ضحية الإبادة والمجازر، التي على العالم أن يشفق عليها، ويساعدها، ويحسّ بالذنب وتأنيب الضمير على ما حصل لأسلافها، والثانية هي حالة الدولة المارقة التي تتحدى قوانين العالم الشرعية، وقرارات الأمم المتحدة، وتتباهى بسطوتها في أركان الأرض، وتعتبر نفسها دولة «الشعب المختار» التي هي، مثلما كانت ألمانيا النازية تدّعي، «فوق الشعوب» وتنظر إلى الفلسطينيين، والعرب، كشعب أدنى يمكن القضاء عليه.

تعمل مناهج التربية والتدريس الإسرائيلية، منذ فترة الحضانة، على تقديم تاريخ «المحرقة» النازية لليهود، والصور المرعبة لضحاياها، بشكل تتماهى أجيال التلاميذ مع ضحايا العالم (الغربي – من بوغرامات روسيا وبولونيا وأوروبا الشرقية إلى أشكال معاداة السامية في ألمانيا وفرنسا وأوروبا الغربية) فتصبح قناعة الإسرائيلي اليهودي أنه متحدر من أحد ضحايا المحرقة، أو أنه شخص يمكن أن يتعرض لمحرقة لاحقا، وبذلك يجمع في شخصيته الضحية والمنتقم.

تتعمد تلك المناهج نفسها تصوير العرب الفلسطينيين بشكل غير إنساني، ويتحوّلون ضمن ذلك السياق إلى موضوع للانتقام، الذي انحرف عن منفّذيه الحقيقيين، في أوروبا، إلى الفلسطينيين الذين نُكبوا بتأسيس إسرائيل على أرضهم التي عاشوا عليها من آلاف السنين.

تتمثّل تصريحات نتنياهو المذكورة الحالتين الآنفتين، ففيما يطالب الفلسطينيون، الذين تمارس عليهم كافة مظاهر الإجرام، بتقديم «مقترحات جدية» تقوم حكومة نتنياهو بالإبادة المنهجية والتطهير العرقي وجرائم الحرب ضدهم، وكي تصبح قطر وسيطا «غير إشكالي» في عرف نتنياهو، يجب أن تتصرّف، مثل بعض الدول العربية والأجنبية، التي تسارع إلى تلبية طلبات إسرائيل.

من الواضح أن الضربات الشديدة التي تلقتها حكومة إسرائيل، في المحافل الدولية، كالأمم المتحدة، ومحكمة العدل، وفي غزة، مع سقوط عشرات القتلى من الجنود، قد بلبلت نتنياهو فاختلطت عليه الأمور، إلى درجة أن يطلب من البشر الذين يقصفهم جيشه على مدار الساعة، ومن المقاتلين الذين يتباهى بقتل الآلاف منهم، أن يقدّموا له «مقترحات جدية» تخدم حكومته!