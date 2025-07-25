قطر ومصر تؤكدان تحقيق بعض التقدم في أحدث جولة محادثات لوقف إطلاق النار في غزة- (بيان)

الدوحة: قالت مصر وقطر في بيان مشترك اليوم الجمعة إن بعض التقدم تحقق في أحدث جولة محادثات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة التي استمرت لثلاثة أسابيع.

وأضافت الدولتان أن تعليق المفاوضات للتشاور قبل استئنافها أمر طبيعي في سياق تفاوض معقد.

وقالت الوسيطتان مصر وقطر في البيان المشترك “تشير الدولتان إلى إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وتؤكدان أن تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمرا طبيعيا في سياق هذه المفاوضات المعقدة”.

كما جددت الدولتان التزامهما بمواصلة الجهود لحين التوصل لاتفاق شامل بالشراكة مع الولايات المتحدة.

وقال البيان “تؤكد الدولتان بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية على التزامهما باستكمال الجهود وصولا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في القطاع”.

بيان | قطر ومصر تؤكدان تواصل جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/cgs3TEcotP — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 25, 2025

(رويترز)