قطر ومصر ترحبان باعتزام “حماس” إطلاق سراح أسير إسرائيلي أمريكي

إسطنبول: رحبت كل من قطر ومصر، مساء الأحد، بإعلان حركة “حماس” اعتزامها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي- الأمريكي الأسير في قطاع غزة عيدان ألكسندر.
جاء ذلك في بيان صدر عن قطر ومصر، دولتي الوساطة في ملف غزة، ونشرته الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني، في وقت تواصل فيه إسرائيل حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.
وقالت قطر ومصر إنهما ترحبان بـ”إعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، موافقتها على إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي كان محتجزا لديها”.
واعتبرا أن هذه الخطوة ستمثل “بادرة حسن نية، وخطوة مشجّعة لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات”.
وأوضح البلدان أن استئناف المفاوضات المأمول يهدف إلى “وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفّق المساعدات بشكل آمن ودون عوائق لمعالجة الأوضاع المأساوية في القطاع”.
(الأناضول)
اكيد (دولة مصر)تنتظر على احر من الجمر…فرار قادة حماس اعلان التخلي عن السلاح…..اكيد هم ينتظرون ذلك بفارغ من الصبر……مصرالعسكر كانت وستبقى الراعية للامن والامان للشعب الخنزيري الصهيوني وهي اغلى امنية يرفعها عسكر مصر منذ1952….الى ان ينتهي هؤلاء العملاء من التواجد في دواليب الحكم….حماس الطائفة المنصورة اعزها الله وحماها ونصرها رغم مكائد العملاء العربان