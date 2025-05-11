قطر ومصر ترحبان باعتزام “حماس” إطلاق سراح أسير إسرائيلي أمريكي

إسطنبول: رحبت كل من قطر ومصر، مساء الأحد، بإعلان حركة “حماس” اعتزامها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي- الأمريكي الأسير في قطاع غزة عيدان ألكسندر.

جاء ذلك في بيان صدر عن قطر ومصر، دولتي الوساطة في ملف غزة، ونشرته الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني، في وقت تواصل فيه إسرائيل حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت قطر ومصر إنهما ترحبان بـ”إعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، موافقتها على إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي كان محتجزا لديها”.

واعتبرا أن هذه الخطوة ستمثل “بادرة حسن نية، وخطوة مشجّعة لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات”.

وأوضح البلدان أن استئناف المفاوضات المأمول يهدف إلى “وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفّق المساعدات بشكل آمن ودون عوائق لمعالجة الأوضاع المأساوية في القطاع”.

(الأناضول)