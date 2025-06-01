قطر ومصر: نعمل لتذليل الخلافات في اتفاق التهدئة

غزة – «القدس العربي» ووكالات: قالت قطر ومصر في بيان مشترك،أمس الأحد، إنهما تواصلان «جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، ارتكازًا على مقترح المبعوث الأمريكي (ستيف) ويتكوف، وبما يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة على أساس هذا المقترح».

ودعت الدولتان، اللتان تتوليان دور الوساطة في مفاوضات التهدئة في غزة، في البيان، إلى «ضرورة تحلّي كافة الأطراف بالمسؤولية، ودعم جهود الوسطاء لإنهاء الأزمة بقطاع غزة، وبما يعيد الاستقرار والهدوء للمنطقة».

وقال البيان: «تتطلع الدولتان لسرعة التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 60 يومًا تؤدي إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، وبما يسمح بإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع، والسماح بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يضمن التخفيف من المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة، وصولًا إلى إنهاء الحرب بشكل كامل، والبدء في إعادة إعمار القطاع، وفقًا للخطة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة في الرابع من آذار/مارس 2025».

وفي سياق متصل، تؤكد مصادر فلسطينية مطّلعة أن تدخلات وسطاء التهدئة لا تزال مستمرة، حتى بعد الخلافات التي ظهرت في الرد على المقترح الأخير للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وأن هناك محاولات تُجرى على أمل معالجة الخلافات وتقريب وجهات النظر.

«حماس» تنتقد مقترح ويتكوف وتؤكد عدم رفضه

وأكد مسؤول في أحد الفصائل الفلسطينية لصحيفة «القدس العربي» أن اتصالات أُجريت بعد تسليم رد «حماس» على المقترح الأمريكي الجديد، فيما تتواصل الاتصالات ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية لترتيب المواقف فيما بينها، لبحث التطورات الحاصلة.

وحسب المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، فإن «الأمور في غاية الصعوبة» بعد مقترح ويتكوف الجديد، الذي خالف كل التوقعات، خاصة بعد التفاهمات التي حصلت مؤخرًا مع مبعوثي الإدارة الأمريكية، وجاء ملبّيًا لكل المطالب الإسرائيلية، ومخالفًا لأبسط مطالب فصائل المقاومة. وأكد المسؤول في الوقت ذاته أن الأوضاع الميدانية على الأرض في غزة «صعبة للغاية»، وتستغلها إسرائيل من أجل الضغط لتحقيق كل شروطها.

وأضاف لـ«القدس العربي»: «الجميع في هذا الوقت يشعر بضغط كبير، في ظل الظروف التي يعاني منها سكان القطاع، فيما جرى إبلاغ أمريكا عبر الوسطاء أن المقترح الأول لويتكوف يُعدّ أساسًا للتفاوض من أجل التوصل إلى تهدئة».

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية، التي تقودها حركة «حماس»، قد أصدرت بيانًا، قالت فيه: «ما زلنا لم نغلق الباب أمام أي جهد يوقف العدوان على شعبنا ويحقن دمه، بل سعينا بجد إلى صيغة تحفظ لشعبنا الحياة والكرامة، وتفتح الطريق أمام دخول المساعدات دون قيد أو شرط، وإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، وانسحاب جيش العدو من القطاع، بما يسمح بعودة كل نازح إلى بيته وأرضه».

مسؤول فلسطيني لـ«القدس العربي»: واشنطن أبلغت أن مقترح ويتكوف الأوّل أساس للتفاوض

وقالت، في ردها على مقترح «ويتكوف» الجديد: «كل ما طُرح كان يُبقي على آلة القتل مستمرة، ويُطلب من شعبنا أن يُسلّم بذلك، وهو مجرد من كل حقوقه في الدفاع عن نفسه وكرامته في الحياة».

وسلّمت حركة «حماس» ردها على مقترح «ويتكوف» الجديد، بعد دراسته والتشاور بشأنه مع عدد من الفصائل الفلسطينية المقربة منها، وهو رد لم يلقَ قبولًا من الإدارة الأمريكية ولا من إسرائيل.

موقف «حماس»

وفي هذا السياق، قال الدكتور باسم نعيم، القيادي في «حماس» وعضو وفد الحركة في مفاوضات التهدئة، إن ما جاء به ويتكوف، ويقصد به مقترحه الجديد، كان أفكارًا قدّمتها إسرائيل كـرد على مقترحات «حماس» السابقة، التي توافقت عليها مع المبعوث الأمريكي قبل حوالي أسبوع.

وأشار، في تصريح نشره على صفحته في موقع «فيسبوك»، إلى أن مقترح ويتكوف يشمل «وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يومًا، ولكن دون أي ضمانات أن يلتزم العدو بذلك»، لافتًا إلى أن إسرائيل تدلّل على ذلك من خلال طلبها استلام أسراها في الأسبوع الأول. وقد جرت العادة، في التهدئة الماضية، أن تتم عمليات التبادل حتى الأسبوع الأخير من التهدئة التي دامت وقتها 42 يومًا، لضمان استمرار تنفيذها.

وقال القيادي في «حماس» إن دخول المساعدات الإنسانية وفق الخطة يشير إلى بقائها حسب خطة الاحتلال، وليس كما كان قبل 2 آذار/مارس، حسب اتفاق 19 كانون الثاني/يناير. وأضاف: «مطلوب منا شرعنة عسكرة المساعدات ومساعدة الاحتلال على خطة التهجير».

ووفق القيادي في «حماس»، فإن حركته لم ترفض مقترح «ويتكوف»، وقال إن الحركة اعتبرته «مقبولًا كمقترح للتفاوض»، قبل أن يأتيها الرد من إسرائيل، الذي قال إنه «لا يتفق مع أي بند مما توافقنا عليه، ولا يلبّي الحد الأدنى من متطلبات شعبنا، ومع ذلك تعاملنا بإيجابية ومسؤولية عالية، آخذين بالاعتبار الأهوال التي يعيشها شعبنا».

وقال إن «حماس» طلبت «احترام العدو للهدنة المؤقتة 60 يومًا، ودخول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي إلى المؤسسات الأممية، وضمانات أن تؤدي هذه المفاوضات إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات المعادية».

«فتح»: لم نستشَر

لكن حركة «فتح»، وعلى لسان الناطق باسمها «منذر الحايك»، قالت إنه لم يجرِ التشاور معها بالمطلق، سواء حول مقترح «ويتكوف» أو أي من المقترحات السابقة. وقال: «للأسف، حركة حماس دقّت كل الأبواب وذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تأتِ إلى بوابة منظمة التحرير الفلسطينية حتى اللحظة». وشدّد على أن المطلوب الآن هو «وقف الحرب بأي طريقة وبأي ثمن، ولكن ألا يكون الثمن هو التضحية بالثوابت الوطنية الفلسطينية».

وأشار إلى وجود ورقة من حركة «فتح» موجودة لدى «مصر»، وان «حماس» لم ترد عليها حتى اللحظة. وقال: «ما يحصل في قطاع غزة وضع مؤلم وقاسٍ، والناس تطالب ولو بهدنة مؤقتة».

وتابع: «لا أعلم ما حصل في المفاوضات، ومن الواضح أننا نعيش فترة من تضييع الوقت، والوقت في غزة من دم. وعلى ما يبدو، فإن المفاوض الفلسطيني حتى اللحظة لم يشعر بما يحدث في القطاع، حتى المفاوض الذي يعيش خارج القطاع».

يُشار إلى أن «ويتكوف» قال، السبت، إن الرد الذي تسلّمه من حركة «حماس» على مقترحه لوقف إطلاق النار في غزة «غير مقبول بتاتًا».

نقاط الخلاف

و نشرت مواقع مقربة من حركة «حماس» تفاصيل مقترح «ويتكوف» الجديد مقارنةً مع رد «حماس»، وذكرت أنه وفق مقترح «ويتكوف»، فإن مدة وقف إطلاق النار 60 يومًا، يضمن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» التزام إسرائيل بذلك خلال الفترة المتفق عليها، وهو ما كان محل قبول لدى «حماس».

أما بخصوص إطلاق سراح الأسرى، فينص المقترح الأمريكي الإسرائيلي على الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 متوفين في اليومين الأول والسابع من الاتفاق، بحيث يتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاق، أما النصف المتبقي من الرهائن (5 أحياء و9 متوفين) فيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع.

أما رد «حماس» فكان إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانًا، على أن يتم إطلاق سراح 4 أسرى أحياء في اليوم الأول، و2 في اليوم الثلاثين، و4 في اليوم الستين، أما الجثامين فيتم تسليم 6 في اليوم العاشر، و6 في اليوم الثلاثين، و6 في اليوم الخمسين.

وبخصوص بند المساعدات الإنسانية، ذكرت معطيات المواقع المقربة من الحركة أن المقترح الأمريكي ينص على إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة «حماس» على اتفاق وقف إطلاق النار، وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدّمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق، وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك «الأمم المتحدة» و«الهلال الأحمر».

وردت «حماس» بطلب إدخال المساعدات إلى غزة فور الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، وفق البروتوكول الإنساني الذي تضمنه اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025، من خلال «الأمم المتحدة» ووكالاتها والمنظمات الأخرى، بما فيها «الهلال الأحمر». وطالبت بإعادة تأهيل البنية التحتية، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمخابز في جميع مناطق القطاع، والسماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح دون أي قيود، وعودة حركة البضائع والتجارة. وخلال فترة المفاوضات يتم الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار للبيوت والمنشآت والبنية التحتية التي تم تدميرها خلال الحرب، ودعم الفئات المتضررة منها، على أن يتم البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة لمدة 3 إلى 5 سنوات، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك: «مصر» و»قطر» و»الأمم المتحدة».

وبخصوص بند الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، نص المقترح الجديد على توقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وخلال فترة وقف إطلاق النار، يوقف الطيران الجوي (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميًا، أو 12 ساعة يوميًا خلال أيام تبادل الأسرى والمفقودين، وقد قبلت «حماس» بذلك مؤكدّة وقف الطيران الجوي لمدة 12 ساعة خلال أيام تبادل الأسرى والمحتجزين.

واشتمل البند الخامس على آلية انسحاب القوات الإسرائيلية، حيث نص على أن يكون في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين (5 أحياء و9 أموات)، إعادة انتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي «محور نتساريم»، وفقًا للمادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وعلى أساس خرائط يتم الاتفاق عليها. وفي اليوم السابع، بعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين (5 أحياء و9 أموات)، يتم إعادة الانتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة وفقًا للمادة ذاتها وبناءً على خرائط متفق عليها، على أن تعمل الفرق الفنية على تحديد حدود إعادة الانتشار النهائية خلال مفاوضات قريبة (غير مباشرة).

وردت «حماس» أن يكون في اليوم الأول إطلاق سراح 4 أسرى إسرائيليين أحياء، بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل 2 آذار/مارس 2025، في جميع مناطق قطاع غزة، وفق الخرائط التي نص عليها اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025.

ونصت بنود باقي الاتفاق على بدء المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك مفاتيح وشروط تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وكذلك بحث قضايا تتعلق بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد داخل قطاع غزة، وترتيبات «اليوم التالي» في غزة التي قد يثيرها أي من الجانبين، والإعلان عن وقف إطلاق نار دائم.

وطلبت «حماس» أن يكون في اليوم الأول بدء المفاوضات غير المباشرة، برعاية الوسطاء الضامنين، لوقف إطلاق النار الدائم، حول مفاتيح وشروط تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، والإعلان عن وقف إطلاق نار دائم، والانسحاب الكلي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. كما طلبت أن تشمل ترتيبات «اليوم التالي» في قطاع غزة مباشرة لجنة من تكنوقراط مستقلة تتولى إدارة جميع شؤون قطاع غزة فور بدء تنفيذ هذا الاتفاق، بكامل الصلاحيات والمهام. وطلبت كذلك وقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين لمدة طويلة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، بضمان الوسطاء: «الولايات المتحدة» و«مصر» و«قطر».