قطر ونيجيريا توقعان اتفاقيات في الدوحة بحضور الشيخ تميم والرئيس تينوبو- (تدوينة)

الدوحة- “القدس العربي”:

سجلت العلاقات بين قطر ونيجيريا تطوراً مع توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، وهما من أكبر المنتجين للنفط والغاز، مع زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس بولا أحمد تينوبو للدوحة.

وعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال الجلسة، بحسب الديوان الأميري القطري، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والتعليم، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية وبالأخص مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على غزة.

وحضر الجلسة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، ومحمد بن أحمد المسند مستشار سمو أمير قطر للأمن الوطني، وأحمد بن علي الكواري وزير المالية، والدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وسعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، من الجانب القطري.

كما حضرها من الجانب النيجيري يوسف مايتما توجار وزير الشؤون الخارجية، ووالي إيدون وزير المالية، وديلي ألكي وزير تنمية المعادن الصلبة، والبرفسور محمد علي باتي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، والدكتورة دوريس أوزوكا أنيت وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار.

وشهد الشيخ تميم، والرئيس تينوبو في الديوان الأميري التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين. منها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم، واتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال، ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر والرابطة النيجيرية لغرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة، واتفاقية بشأن تنظيم القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالي السياحة وفعاليات الأعمال، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي داخلية البلدين.

سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، وذلك في الديوان الأميري. #قطر #نيجيريا https://t.co/nO7xCk7k4L pic.twitter.com/TmikPPuEqH — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) March 3, 2024

تتميز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية نيجيريا الاتحادية بالودية حيث إن هناك تطابق في وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية وشهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة السابقة خصوصاً بعد إجراءات الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس محمدو بهاري بمنصب رئيس الجمهورية.

وانعكس تحسن العلاقات بين البلدين في قيام الرئيس محمدو بهاري بزيارة الدوحة بناء على دعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات خلال تلك الزيارة، كما قام أمير قطر بزيارة دولة لجمهورية نيجيريا الاتحادية في 23 أبريل/ نيسان 2019.

وأكد الدكتور علي بن غانم الهاجري سفير دولة قطر لدى نيجيريا في تصريح صحافي، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس بولا أحمد تينوبو لدولة قطر، تمثل محطة على مسار دعم مستقبل العلاقات بين البلدين وتنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأضاف: “تكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات الثنائية القائمة وفتح آفاق مستقبلية للتعاون في المجالات المختلفة”، منوهاً بالتطور الملحوظ والمتنامي للعلاقات بين البلدين، التي تأسست في عام 2013.

ولفت السفير علي بن غانم الهاجري إلى ما تتمتع به جمهورية نيجيريا الاتحادية من ثقل سياسي واقتصادي وسكاني في القارة الإفريقية، “فهي واحدة من أهم الدول التي تتمتع بنفوذ إقليمي ودولي في القارة، ويتجلى ذلك في كونها عضوًا فاعلاً وصانعاً للقرار في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والتي يقع مقرها بالعاصمة أبوجا”.