اقتصاد | أخبار

قطر ونيجيريا توقعان اتفاقيات في الدوحة بحضور الشيخ تميم والرئيس تينوبو- (تدوينة)

3 - مارس - 2024

أمير قطر ورئيس نيجيريا يشهدان توقيع الاتفاقيات- من حساب الديوان الأميري على منصة "إكس"

سليمان حاج إبراهيم
حجم الخط
1

الدوحة- “القدس العربي”:

سجلت العلاقات بين قطر ونيجيريا تطوراً مع توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، وهما من أكبر المنتجين للنفط والغاز، مع زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس بولا أحمد تينوبو للدوحة.

وعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال الجلسة، بحسب الديوان الأميري القطري، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والتعليم، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية وبالأخص مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على غزة.

وحضر الجلسة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، ومحمد بن أحمد المسند مستشار سمو أمير قطر للأمن الوطني، وأحمد بن علي الكواري وزير المالية، والدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وسعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، من الجانب القطري.

كما حضرها من الجانب النيجيري يوسف مايتما توجار وزير الشؤون الخارجية، ووالي إيدون وزير المالية، وديلي ألكي وزير تنمية المعادن الصلبة، والبرفسور محمد علي باتي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، والدكتورة دوريس أوزوكا أنيت وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار.

وشهد الشيخ تميم، والرئيس تينوبو في الديوان الأميري التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين. منها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم، واتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال، ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر والرابطة النيجيرية لغرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة، واتفاقية بشأن تنظيم القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالي السياحة وفعاليات الأعمال، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي داخلية البلدين.

تتميز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية نيجيريا الاتحادية بالودية حيث إن هناك تطابق في وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية وشهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة السابقة خصوصاً بعد إجراءات الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس محمدو بهاري بمنصب رئيس الجمهورية.

وانعكس تحسن العلاقات بين البلدين في قيام الرئيس محمدو بهاري بزيارة الدوحة بناء على دعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات خلال تلك الزيارة، كما قام أمير قطر بزيارة دولة لجمهورية نيجيريا الاتحادية في 23 أبريل/ نيسان 2019.

وأكد الدكتور علي بن غانم الهاجري سفير دولة قطر لدى نيجيريا في تصريح صحافي، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس بولا أحمد تينوبو لدولة قطر، تمثل محطة على مسار دعم مستقبل العلاقات بين البلدين وتنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأضاف: “تكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات الثنائية القائمة وفتح آفاق مستقبلية للتعاون في المجالات المختلفة”، منوهاً بالتطور الملحوظ والمتنامي للعلاقات بين البلدين، التي تأسست في عام 2013.

ولفت السفير علي بن غانم الهاجري إلى ما تتمتع به جمهورية نيجيريا الاتحادية من ثقل سياسي واقتصادي وسكاني في القارة الإفريقية، “فهي واحدة من أهم الدول التي تتمتع بنفوذ إقليمي ودولي في القارة، ويتجلى ذلك في كونها عضوًا فاعلاً وصانعاً للقرار في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والتي يقع مقرها بالعاصمة أبوجا”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Nacer:
    مارس 4, 2024 الساعة 12:46 م

    رئيس نيجيريا أحمد تينوبو الذي غاب أمس عن قمة منتدى الدول المصدرة للغاز التي انعقدت بالجزائر يزور اليوم دولة قطر

    ما السر وراء عدم حضوره القمة🤔؟!

    هل هناك خلاف غير ظاهر بين الجزائر ونيجيريا🤔؟!

    رد

أخبار ذات صلة

أمير قطر أول زعيم يزور دمشق بعد سقوط الأسد ويؤكد مواصلة دعم السوريين لبناء دولة الوحدة والعدالة- (صور وفيديو)
30 - يناير - 2025
قطر تعلن العودة للوساطة بمفاوضات وقف إطلاق النار: “الخلافات بين حماس وإسرائيل ليست جوهرية”
7 - ديسمبر - 2024
أمير قطر ورئيس الوزراء البريطاني بحثا تطورات الأوضاع في غزة- (صور)
4 - ديسمبر - 2024
بمراسم رسمية.. أردوغان يستقبل أمير قطر في أنقرة
14 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية