استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قناصة إسرائيليين عند مجمع ناصر الطبي في غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب 10 آخرون بنيران قناصة إسرائيليين على مجمع ناصر الطبي في غزة منذ ظهر اليوم الثلاثاء.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة قططا وهي تتجمع حول الجثث أمام بوابة مستشفى ناصر حيث استهدف القناصة كل من يحاول انتشالها.
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الدبابات الإسرائيلية تتمركز أمام مجمع ناصر الطبي بخانيونس وتطلب من النازحين الخروج منه، إسمعوا جيدًا، الضابط الإسرائيلي يقول: “اطلعوا برا يا حيوانات” pic.twitter.com/MOXT9Puawp
— Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) February 13, 2024
الزعماء العرب دفنوا رؤوسهم في الرمال وحافظوا على التطبيع، أتذكر حينما أساءت إسرائيل معاملة السفير التركي في تل أبيب فقط في طريقة البروتوكول والاستقبال هدد أردوغان بقطع العلاقات فورا إن لم يعتذر نتنياهو، وفعلا كان له ما أراد، والآن أبيدت غزة عن بكرة أبيها والعلاقات ماتزال قائمة..
أتذكر حينما حاولت الموساد قتل خالد مشعل فوق التراب الأردني تدخل ملك الأردن وهدد بقطع العلاقات واستجابت إسرائيل فورا واعادوا للبطل خالد مشعل الحياة ، فقط أريد أن أقول أن قطع العلاقات له مفعول قوي للضغط والدول العربية وتركبا تعرف نقطة ضعف إسرائيل، لكن أقول كان الله في عون الشعب الفلسطيني الذي تآمر عليه كل العالم
يجب توثيق هذه الجرائم ضد المدنيين , كجرائم حرب !
ويجب عرضها لمحكمة العدل الدولية !!
و لا حول و لا قوة الا بالله
عندما كانت العرب عربا و الرجال رجال ( و كلمة رجال هنا تضم الحرائر الشريفات )
قال عنترة بن شداد:
حكم سيوفك في رقاب العذل ** وإذا نزلت بدار ذل فارحل
وإذا بليت بظالم كن ظالما ** وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهل
وإذا الجبان نهاك يوم كريهة ** خوفا عليك من ازدحام الجحفل
فاعص مقالته ولا تحفل بها ** واقدم إذا حق اللقا في الأول
واختر لنفسك منزلا تعلو به ** أو مت كريما تحت ظل القسطل
فالموت لا ينجيك من افاته ** حصن ولو شيدته بالجندل
موت الفتى في عزة خير له ** من أن يبيت أسير طرف أكحل
لا تسقني ماء الحياة بذلة ** بل فاسقني بالعز كأس الحنظل
ماء الحياة بذلة كجهنم ** وجهنم بالعز أطيب منزل
و اليوم لم يبق في الأمة رجال إلا أهل غزة و الباقي كغثاء السيل أشباه رجال و عقول ربات الحجال تبا و تبا و تب
الي الكروي داود
ما أخذ بالقوه لا يعود الا بالقوه دعك من الامم المتحدة لان قرارتها والعدم سواء