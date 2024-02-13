استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قناصة إسرائيليين عند مجمع ناصر الطبي في غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب 10 آخرون بنيران قناصة إسرائيليين على مجمع ناصر الطبي في غزة منذ ظهر اليوم الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة قططا وهي تتجمع حول الجثث أمام بوابة مستشفى ناصر حيث استهدف القناصة كل من يحاول انتشالها.

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