منوعات | أبيض و أسود

قطع عرض لفرقة أيرلندية غنائية في مهرجان بريطاني بسبب “رفع علم فلسطين”- (شاهد)

23 - أغسطس - 2025

حجم الخط
1

لندن: قالت فرقة الغناء الفولكلوري الأيرلندية “ذا ماري وولوبرز” إنه جرى قطع عرضهم فجأة في مهرجان موسيقي بريطاني “لحمل علم فلسطين على المسرح”.

وكانت الفرقة تؤدي عرضا في مهرجان فيكتوريوس في بورتسماوث أمس الجمعة، وهي فعالية من المقرر أن تضم فرق ويك إند فامباير وكايسر تشيفس وكينجز أوف ليون مطلع الأسبوع، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وفي منشور على تطبيق إنستغرام، قالت الفرقة “تم قطع عرضنا في مهرجان فيكتوريوس بسبب رفع علم فلسطين على المسرح”.

وأضافت “نقدم عروضنا منذ ست سنوات الآن ولم يحدث هذا قط من قبل. فلسطين حرة طوال اليوم وكل يوم”.

غير أن ناطقا باسم المهرجان قال إنه جرى إيقاف عرض الفرقة لاستخدام شعار “تمييزي”.

وجاء في بيان، نقلته صحيفة ديلي ميل: “أوضحنا للفنان قبل الأداء سياسة المهرجان، القائمة منذ فترة طويلة، والتي تتمثل في عدم السماح بالأعلام من أي نوع في الفعالية ولكننا نحترم حقهم في التعبير عن آرائهم خلال العرض”.

كما جاء في البيان: “رغم أنه جرى رفع علم على المسرح في انتهاك لسياستنا، وتم رفعه من جانب طاقم الفرقة، لم يتم إنهاء العرض عند تلك المرحلة ولكنه كان قرار الفنان بوقف الأغنية”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 23, 2025 الساعة 9:45 ص

    هه بريطانيا تستميت في حماية الصهيونية الفاشية القذرة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين منذ 1917 ووعد بلفور المشؤوم الذي سرق أرض فلسطين و سلمها لقطعان اللصوص واللقطاء الصهاينة اليهود الذين جيء بهم حفاة عراة من شوارع أروربا ليسرقوا أرض فلسطين من الفلسطينيين أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

البابا ليو يوجه “مناشدة قوية” للمجتمع الدولي لإنهاء الحرب في غزة
منذ 7 ساعات
رملتها إسرائيل وشلتها.. منى كحيل ترعى أبناء مصابين وجياعا في غزة- (صور)
منذ 10 ساعات
قادة الحزب الديمقراطي الأمريكي يسحبون مقترحا يوضح موقف الحزب من الحرب في غزة
منذ 21 ساعة
بطريركية الروم واللاتين: احتلال غزة حكم بإعدام المدنيين.. والكهنة والراهبات قرروا البقاء
26 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية