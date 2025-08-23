قطع عرض لفرقة أيرلندية غنائية في مهرجان بريطاني بسبب “رفع علم فلسطين”- (شاهد)

لندن: قالت فرقة الغناء الفولكلوري الأيرلندية “ذا ماري وولوبرز” إنه جرى قطع عرضهم فجأة في مهرجان موسيقي بريطاني “لحمل علم فلسطين على المسرح”.

وكانت الفرقة تؤدي عرضا في مهرجان فيكتوريوس في بورتسماوث أمس الجمعة، وهي فعالية من المقرر أن تضم فرق ويك إند فامباير وكايسر تشيفس وكينجز أوف ليون مطلع الأسبوع، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وفي منشور على تطبيق إنستغرام، قالت الفرقة “تم قطع عرضنا في مهرجان فيكتوريوس بسبب رفع علم فلسطين على المسرح”.

وأضافت “نقدم عروضنا منذ ست سنوات الآن ولم يحدث هذا قط من قبل. فلسطين حرة طوال اليوم وكل يوم”.

غير أن ناطقا باسم المهرجان قال إنه جرى إيقاف عرض الفرقة لاستخدام شعار “تمييزي”.

وجاء في بيان، نقلته صحيفة ديلي ميل: “أوضحنا للفنان قبل الأداء سياسة المهرجان، القائمة منذ فترة طويلة، والتي تتمثل في عدم السماح بالأعلام من أي نوع في الفعالية ولكننا نحترم حقهم في التعبير عن آرائهم خلال العرض”.

كما جاء في البيان: “رغم أنه جرى رفع علم على المسرح في انتهاك لسياستنا، وتم رفعه من جانب طاقم الفرقة، لم يتم إنهاء العرض عند تلك المرحلة ولكنه كان قرار الفنان بوقف الأغنية”.

(د ب أ)