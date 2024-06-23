قطن وألوان فاتحة في عرض أزياء إيرميس خلال أسبوع الموضة الرجالية بباريس

باريس: سراويل قصيرة بثنيات ذات ألوان ناعمة فاتحة هو ما غلب على ما قدمته دار الأزياء الفرنسية “إيرميس” في مجموعتها لصيف 2025 في أسبوع الموضة الرجالية بباريس. واتسمت أقمشة تلك المجموعة باستخدام خامات خفيفة وطبيعية.

وشملت المجموعة القليل من الأزياء المزركشة وسار العارضون وهم ينتعلون صنادل من الجلد مرتدين قمصانا واسعة بأكمام قصيرة ومعاطف خفيفة وسراويل مصنوعة من الكتان والقطن.

يقام أسبوع الموضة الرجالية في باريس هذا العام في وقت يواجه قطاع الملابس الفاخرة تباطؤا في الطلب على الملابس وملحقاتها من الإكسسوارات، وخصوصا من الصين، التي تعد سوقا رئيسية حيث يفضل المتسوقون فيها الأزياء الأكثر تحفظا.

تنتهي العروض، التي شملت مشاركة داري أزياء لوي فيتون وديور المملوكتين لشركة إل.في.إم.إتش، اليوم الأحد ويليها أسبوع الأزياء الراقية (الهوت كوتور).

(رويترز)