قفزة جديدة.. “تشات جي. بي. تي” تنتج فيديو لسيدة في اليابان باستخدام الذكاء الاصطناعي

سان خوسيه: فتحت شركة “أوبن أيه آي” المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي “تشات جي.بي.تي” آفاقا جديدة أوسع أمام المنصة بإضافة خاصية جديدة تتيح للمستخدمين ابتكار مقطع فيديو تصل مدته إلى دقيقة باستخدام أوامر نصية فقط.

تحمل الخاصية الجديدة اسم “سورا” وسيتم توفيرها في البداية لعدد محدود من المبدعين المحترفين، بحسب ما ذكره سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن أيه.آي” عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”.

ونشرت الشركة على موقعها الإلكتروني عدة فيديوهات تم توليدها بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وصف للأساس الذي اعتمد عليه كل فيديو.

ويعرض أحد الفيديوهات سيدة تسير ليلا في شارع مضاء بإحدى المدن. وطلبت الأوامر النصية من منصة “تشات جي.بي.تي” أن تكون السيدة مرتدية سترة جلدية وزياً أحمر اللون، وأن يكون الشارع هو أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ومليئا باللافتات المضيئة.

كما أظهر فيديو آخر حيوان الماموث العملاق يسير على الجليد، وعرض فيديو آخر مشهدا تاريخيا لولاية كاليفورنيا خلال عصر “حمى الذهب” في القرن التاسع عشر.

وتبدو مقاطع الفيديو واقعية بشكل مثير للإعجاب في بعض الأحيان، خاصة بالنسبة للإضاءة والملمس، لكنها في الوقت نفسه، واضح أنها مصطنعة. وتعترف الشركة الأمريكية بوجود نقاط ضعف في خاصية “سورا” حتى الآن. ومن العيوب المتكررة أن العناصر المتحركة في الفيديو لا تبدو متوافقة مع قوانين الفيزياء، وغالبا ما تكون حركة البشر والحيوانات غير طبيعية.

ورغم ذلك، فإن هذه الفيديوهات تثبت قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحويل النصوص إلى لقطات فيديو، وهو ما يمكن أن يغير طبيعة إنتاج الفيديو بمرور الوقت.

(د ب أ)