سياسة | عربي | فلسطين

قلق أممي من تزايد حالات اغتصاب يرتكبها جنود الاحتلال في غزة

25 - مارس - 2024

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جنيف: أعربت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، عن قلقها إزاء تزايد حالات الاغتصاب التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد سيدات فلسطينيات.
وأوضحت السالم في منشور على منصة إكس، أنه من المثير للاشمئزاز، استمرار هذه الحالات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 6 أشهر.
وشددت على أن الاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي يمكن اعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو سلوكيات قد تشكل إبادة جماعية.
ودعت المقررة الأممية إلى وقف حالات العنف ضد النساء الفلسطينيات على الفور.

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء؛ ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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