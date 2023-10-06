قلق أوروبي من تصاعد العنف في حوارة الفلسطينية

رام الله: أعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن قلقه من ارتفاع مستوى العنف في بلدة حوارة الفلسطينية بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين.

وقال الاتحاد الأوروبي: “نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى العنف في بلدة حوارة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف: “في أعقاب إطلاق نار على عائلة إسرائيلية في حوارة، اجتاح عشرات المستوطنين البلدة، حيث قتل فلسطيني وأصيب العشرات”.

وطالب الاتحاد الأوروبي “بضمان المساءلة وحماية المدنيين”.

وفجر الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن “الشاب لبيب محمد ضميدي (19 عاما) استشهد برصاص مستوطنين، ببلدة حوارة”.

وضميدي هو الثاني الذي يقتل في البلدة خلال ساعات، حيث سبق وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس، أن “الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل الرسمية مع الجانب الإسرائيلي) أبلغتها باستشهاد مواطن (لم تذكر اسمه) برصاص الاحتلال في حوارة”.

جاء ذلك بعد أقل من ساعة على تنفيذ فلسطيني عملية إطلاق نار مستهدفا مركبة إسرائيلية في حوارة، بحسب شهود عيان.

وتشهد حوارة توترا متصاعدا منذ مطلع 2023، تتخلله اعتداءات متكررة على السكان الفلسطينيين، وعمليات إطلاق نار تستهدف إسرائيليين.

كما تشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا، تزداد حدته مع اقتحام المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

(وكالات)