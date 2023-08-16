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قلق تونسي إزاء التطورات “المؤسفة” في ليبيا

منذ 42 دقيقة

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تونس: أعربت تونس، مساء الثلاثاء، عن عميق قلقها وانشغالها تجاه المواجهات العسكرية الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس، داعية إلى تغليب لغة الحوار.

وقالت الخارجية التونسية في بيان، “في الوقت الذي تتطلع فيه تونس مع أشقائها في ليبيا إلى التوصل لحل سياسي ليبي- ليبي دون أي تدخل خارجي، تتسارع الأحداث وتتجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس”.

وأضافت أن هذه التطورات “تزيد في تعقيد الأوضاع فضلا عن سقوط ضحايا وغياب الأمن والاستقرار الذين تنشدهما تونس، كما ينشدهما الشعب الليبي الشقيق”.

وتابعت أن “تونس المتمسكة بضرورة إيجاد حل ليبي نابع من إرادة الشعب، تعرب عن عميق انشغالها بهذه التطورات المؤسفة وتدعو إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى حل سلمي في أقرب الأوقات يسهم في تعزيز مقومات الأمن لا في ليبيا فحسب بل في المنطقة كلها”.

والثلاثاء، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اتفاق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أعيان منطقة “سوق الجمعة” في طرابلس على وقف إطلاق النار بتسليم آمر اللواء 444 محمود حمزة إلى جهة محايدة، وفق تصريح أدلى به الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، للأناضول.

واندلعت اشتباكات طرابلس على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب لآمر اللواء “444” بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وفي 28 مايو/ أيار الماضي شهدت طرابلس اشتباكات استمرت لساعات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب واللواء “444”، على خلفية اعتقال الأول لأحد القادة التابعين للواء “444”.

(الأناضول)

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