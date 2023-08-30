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قلق على صحة السيناتور الأمريكي ميتش ماكونيل بعد عجزه عن متابعة الكلام لثوان طويلة- (فيديو)

منذ ساعتين

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واشنطن:  أثار زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل قلق كثيرين على صحّته، الأربعاء، بعدما عجز عن متابعة الكلام لثوان طويلة خلال مؤتمر صحافي، في ثاني عارض صحّي من نوعه يصيبه خلال شهر واحد.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في ولايته كنتاكي، بدا السناتور ماكونيل (81 عاماً) كما لو أنّه أصيب بحالة شلل لمدة 30 ثانية تقريباً.

وخلال هذه الثواني الطويلة بدا السناتور جامداً، غير قادر على الإجابة على سؤال طرحه عليه أحد الصحافيين.

وأصيب ماكونيل بهذا العارض بعد أن سُئل عمّا إذا كان يرغب بالترشّح مجدّداً لانتخابات مجلس الشيوخ في عام 2026.

وفي 26 تمّوز/يوليو أصيب السيناتور النافذ بنفس الحالة، إذ كان يومها يتحدّث أمام الإعلاميين في الكابيتول هيل حين تجمّد في مكانه بدون سبب ظاهر، قبل أن يسارع المحيطون به لمرافقته إلى الخارج.

وردّاً على سؤال عن حالة السيناتور ماكونيل، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إنّها تتمنّى له “الشفاء العاجل”.

وفي آذار/مارس، نُقل السيناتور إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، في حادث أدّى إلى إصابته بارتجاج في المخّ وكسرٍ في أحد الأضلاع ممّا استدعى توقّفه عن العمل لمدة ستّة أسابيع تقريباً.

(أ ف ب)

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