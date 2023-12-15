“قلي البيض وشواء الميركافاه”.. عنوان حرب نفسية بين إسرائيل و”حماس”- (فيديو)

غزة: في إطار الحرب النفسية التي يمارسها في غزة، ألقى جيش الاحتلال، الخميس، منشورات يعرض فيها مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة بحركة حماس، واعتبر أن الأخيرة “فقدت قوتها وعاجزة عن قلي بيضة”، فيما علق قيادي بارز بالحركة بتصريح قال فيه إنهم منشغلون “بشواء الميركفاه”.

وتداول ناشطون فلسطينيون صورا لهذه المنشورات التي يدعو الجيش فيها السكان لتقديم معلومات عن يحيى السنوار رئيس حماس في غزة، وشقيقه محمد السنوار أبرز القادة العسكريين لكتائب القسام، إضافة إلى “محمد الضيف القائد العام للقسام، والقائد العسكري رافع سلامة”.

وجاء في المنشورات التي حملت اسم الجيش الإسرائيلي وشعاره: “يا أهل غزة، لقد فقدت حماس قوتها. لم يتمكنوا من قلي بيضة. نهاية حماس قريبة”.

"فكّر في مستقبلك.. السرية مضمونة".. بهذه العبارات عرض جيش الاحتلال في منشورات ألقاها بسماء #غزة، تقديم مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة حركة حمـ.ـاس

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وأضافت: “من أجل مستقبلكم، قدم المعلومات التي تمكننا من القبض على الأشخاص الذين جلبوا الدمار والخراب للقطاع”.

وتابعت: “من يقدم معلومات سيحصل على مكافأة مالية بقيمة: يحيى السنوار 400 ألف دولار، محمد السنوار 300 ألف دولار، رافع سلامة 200 ألف دولار، محمد الضيف 100 ألف دولار”.

وأرفق الجيش بهذه المنشورات رقما للتواصل، وحسابا على منصة تلغرام.

ومنذ بداية الحرب، يلقي الجيش الإسرائيلي منشورات على مناطق مختلفة من قطاع غزة في إطار الحرب النفسية على السكان والتي يهدف منها إلى تدمير الحاضنة الشعبية للمقاومة والتأكيد بشكل متواصل على تدمير “حماس” وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي يلقي منشورات تحتوي على آية من القرآن على أهالي خان يونس في غزة#عاجل pic.twitter.com/2jCsN3XrZy — Roya News (@RoyaNews) December 6, 2023

ولا تحظى هذه المنشورات بمصداقية وسط الفلسطينيين في قطاع غزة الذين عادة ما يهملونها.

ونشرت مؤخرا، مقاطع فيديو لفلسطينيين يقومون بجمع هذه المنشورات الورقية التي عادة ما تكون بأعداد كبيرة للغاية واستخدامها لاحقا في إشعال النار للتدفئة أو الطبخ.

وفي رده على المنشورات الإسرائيلية، قال القيادي في حماس عزت الرشق، في تصريح مقتضب عبر “تلغرام” مرفقا إياه بصورة المنشور: “لا وقت لقلي البيض.. مقاومونا منشغلون بشواء الميركافاه”.

وتعلن كتائب عز الدين القسام بشكل يومي عن استهداف وتدمير آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة ،من بينها دبابة “الميركفاه” التي يشير إليها الرشق في تصريحاته.

(الأناضول)